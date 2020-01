Australian Open 2020 LIVE in tv su Eurosport e in live streaming su Eurosport Player

Inizia il primo Slam dell'anno e Melbourne si prepara a vivere tre settimane di grande tennis con il fiato sospeso, dalle qualificazioni al main draw verso la finale. Gli Australian Open 2020 vedranno darsi battaglia Novak Djokovic, vincitore degli Australian Open 2019 e Rafael Nadal, numero 1 del mondo e vincitore dell'ultimo Slam del 2019, gli US Open. Ci sarà ovviamente anche il più atteso dal pubblico, Roger Federer, con una particolare attenzione per l'Italia che avrà ben due teste di serie nel tabellone maschile, Matteo Berrettini e Fabio Fognini.

In ambito femminile, lotta aperta per l'assenza della vincitrice degli US Open 2019 Bianca Andreescu, mentre ci sarà la detentrice del titolo Naomi Osaka e soprattutto si attende il ritorno di Serena Williams, che ha appena vinto il suo primo torneo da mamma dopo quasi tre anni di digiuno e che è reduce dalle delusioni delle ben quattro finali slam consecutive (quando è riuscita ad arrivarci) ossia Wimbledon e US Open 2018 e di nuovo Wimbledon e US Open 2019.

Le partite saranno in diretta e in esclusiva sui canali Eurosport, con la massima copertura su Eurosport, Eurosport 2 ed Eurosport Player. In più, canali bonus dedicati per i tornei di qualificazione. In streaming, oltre alla consueta programmazione dei canali tv, potrete seguire un totale di 16 campi LIVE in contemporanea. Dall'1 agosto scorso, inoltre, anche gli abbonati a DAZN hanno a disposizione i due canali di Eurosport: Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD.

A general view of the redeveloped Margaret Court Arena during day eight of the 2015 Australian Open at Melbourne Park on January 26, 2015 in Melbourne

Australian Open ed Eurosport insieme per l'Australia

L'Australia versa in condizioni critiche a causa dei paurosi incendi che stanno devastando ettari di foreste e minacciando i centri abitati. Molte persone hanno perso la casa, ma soprattutto molti animali: le foreste sono l'habitat naturale per molte specie in via d'estinzione e così, per salvare l'ecosistema, anche il tennis ha voluto dare il proprio contributo per arginare questa emergenza.

Mercoledì 15 gennaio, quindi, tanti big del tennis scenderanno in campo per un evento benefico, all'interno della campagna "Aces for Bushfire Relief": l'iniziativa prevede la donazione di 100$ australiani per ogni ace servito durante la manifestazione, il torneo e altri tornei dell'estate australiana; molti dei grandi del tennis hanno già comunicato che doneranno personalmente 200$ per ogni ace che serviranno e in questa giornata si potrà partecipare come spettatori attivi e donare a propria volta.

Eurosport trasmetterà in diretta su Eurosport 1 ed Eurosport Player "Rally for Relief", l'esibizione dei big, tra cui Roger Federer, Rafael Nadal, Serena Williams, Caroline Wozniacky, Naomi Osaka, Nick Kyrgios e Stefans Tsitsipas dalle 9:00 alle 11:30.

Il calendario degli Australian Open 2020

I match del tabellone principale avranno luogo da lunedì 20 gennaio (per chiarezza nella notte tra domenica 19 e lunedì 20) a domenica 2 febbraio e ci saranno due sessioni: la sessione diurna del torneo inizia all'1:00 italiana (le 11:00 del mattino a Melbourne), mentre quella notturna comincia alle ore 9:00 italiane (le 19:00 a Melbourne). Dal 14 al 17 ci saranno le qualificazioni, mentre il sorteggio del torneo avverrà giovedì 16 gennaio alle 8:00 italiane.

Day 1: lunedì 20 gennaio - Primo turno

Day 2: martedì 21 gennaio - Primo turno

Day 3: mercoledì 22 gennaio - Secondo turno

Day 4: giovedì 23 gennaio - Secondo turno

Day 5: venerdì 24 gennaio - Terzo turno

Day 6: sabato 25 gennaio - Terzo turno

Day 7: domenica 26 gennaio - Ottavi di finale

Day 8: lunedì 27 gennaio - Ottavi di finale

Day 9: martedì 28 gennaio- Quarti di finale

Day 10: mercoledì 29 gennaio - Quarti di finale

Day 11: giovedì 30 gennaio - Semifinali femminili

Day 12: venerdì 31 gennaio - Semifinali maschili

Day 13: sabato 1 febbraio - Finale femminile

Day 14: domenica 2 febbraio - Finale maschile

Australian Open in ESCLUSIVA su Eurosport ed Eurosport Player

Bonus channel dedicati sul Player per tutte le partite delle qualificazioni, da martedì 14 a venerdì 17, ma non solo. Canali aggiuntivi garantiscono la completa copertura del torneo, fino a 16 campi live in contemporanea e in diretta dai campi di Melbourne. Su Eurosport 1 i match di cartello, su Eurosport 2 le partite degli italiani, su Eurosport Player tutti i match concomitanti LIVE da 16 campi.

Tabellone maschile - Tabellone femminile

Con Eurosport Player potrai seguire quindi le partite di tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. L'abbonamento annuale è disponibile ora a 49.99 euro o a 4.99 euro al mese per dodici mesi di sport da non perdere. Il pass mensile è disponibile al prezzo di 7.99 euro al mese.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.com, la nostra app e i social

Segui gli Australian Open su Eurosport.com! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant’altro per essere parte del Grande Slam australiano.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le giocate più spettacolari del torneo e i “dietro le quinte” più simpatici. Su Facebook e Instagram, i nostri contenuti esclusivi.

Australian Open story: gli eventi leggendari

Ci avviciniamo al primo Slam dell'anno con alcuni dei momenti più appassionanti che hanno fatto la storia del tennis. Ogni giorno nuovi contenuti.

Episodio 1 - Il giorno in cui Pete Sampras scoppiò in lacrime

Video - AO STORIES: Il giorno in cui Pete Sampras scoppiò in lacrime 03:03

Gli speciali: tornano "Game, Schett & Mats" e il "Commissioner del Tennis", più un focus su Berrettini

A commentare i match più interessanti e spettacolari del torneo ci saranno i nostri grandi esperti: Mats Wilander e Barbara Schett condurranno, ogni giorno, la rubrica “Game, Schett & Mats”. Non potrà mancare neanche John McEnroe, pronto come sempre ai suoi commenti pungenti nelle vesti del "Commissioner del Tennis".

Inoltre mercoledì 15 alle ore 11:30 Eurosport 1 trasmetterà uno speciale dedicato a uno dei nostri talent, Patrick Mouratoglou, mentre giovedì 16 alle ore 21 andrà in onda su Eurosport 2 un focus su Matteo Berrettini, astro nascente del tennis italiano e testa di serie più alta tra i nostri portacolori.