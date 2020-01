Australian Open 2020: qualificazioni italiani LIVE su Eurosport ed Eurosport Player

Riparte il grande tennis con il primo slam dell'anno. Dal 14 gennaio al 2 febbraio a Melbourne si ricomincia la stagione degli slam con gli Australian Open 2020. Chi sarà il successore di Novak Djokovic e Naomi Osaka. Al via tutti i giocatori più attesi, da Federer a Nadal passando per le nuove leve come Medvedev e la folta truppa di italiani capitanati dal semifinalista degli ultimi US Open Matteo Berrettini.

Le partite saranno in diretta e in esclusiva sui canali Eurosport, con la massima copertura su Eurosport, Eurosport 2 ed Eurosport Player. In più, canali bonus dedicati per i tornei di qualificazione. In streaming, oltre alla consueta programmazione dei canali tv, potrete seguire tutti i campi che sono coperti dalle telecamere.

Link utili: Eurosport Player - Programmazione tv

Il calendario delle qualificazioni

Saranno ben 14 gli italiani presenti nelle qualificazioni, che prenderanno il via martedì 14 gennaio e termineranno venerdì 17 gennario. Si parte martedì alle ore 10:00 del mattino a Melborune, quindi la mezzanotte esatta tra lunedì 13 e martedì 14 qui in Italia.

Questo l'elenco degli azzurri presenti nel tabellone di qualificazione maschile degli Australian Open 2020: Thomas Fabbiano, Paolo Lorenzi, Gianluca Mager, Alessandro Giannessi, Lorenzo Giustino, Federico Gaio, Roberto Marcora, Matteo Viola e Stefano Napolitano. Resta fuori di 7 posizioni (ultimo aggiornamento 11/01/2020 ore 12:30) Filippo Baldi, che attende eventuali buone notizie.

Questo l'elenco delle azzurre presenti nel tabellone di qualificazione femminile degli Australian Open 2020: Martina Trevisan, Giulia Gatto-Monticone, Martina Di Giuseppe, Sara Errani, Elisabetta Cocciaretto.

Day 1: martedì 14 gennaio

Day 2: mercoledì 15 gennaio

Day 3: giovedì 16 gennaio

Day 4: venerdì 17 gennaio

Gli italiani in gara

In tabellone: Fabbiano, Lorenzi, Mager, Giannessi, Giustino, Gaio, Marcora, Viola e Napolitano per il maschile insieme a Trevisan, Gatto-Monticone, Di Giuseppe, Errani e Cocciaretto nel femminile.

Eliminati: /

Qualificati: /

Ripescati come lucky loser: /

Australian Open in ESCLUSIVA su Eurosport ed Eurosport Player

Qualificazioni: da martedì 14 gennaio a venerdì 17 gennaio in diretta le qualificazioni degli Australian Open a partire dalla 00:00 su Eurosport Player.

Bonus channel dedicati sul Player per tutte le partite delle qualificazioni, da martedì 14 a venerdì 17 ma non solo. Canali aggiuntivi garantiscono la completa copertura del torneo su tutti i campi coperti dalle telecamere di produzione del torneo. Su Eurosport 1 i match di cartello, su Eurosport 2 le partite degli italiani, su Eurosport Player tutti i match concomitanti LIVE.

Con Eurosport Player potrai seguire quindi le partite di tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere.

Link utili: Guida tv: tutte le dirette di Eurosport 1, Eurosport 2 ed Eurosport Player - Eurosport Player

Tutto ciò che troverete su Eurosport.com, la nostra app e i social

Segui gli Australian Open su Eurosport.com! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant’altro per essere parte del primo slam della stagione 2020.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le giocate più spettacolari del torneo e i “dietro le quinte” più simpatici. Su Facebook e Instagram, i nostri contenuti esclusivi.

Link utili: Le news sugli Australian Open - Video highlights

| Instagram Le pagine social: diventa fan di Eurosport