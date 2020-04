Mentre ancora si discute sulla stagione in corso, con la recente cancellazione di Wimbledon, il dubbio US Open e le poche certezze per il Roland Garros, in Australia si guarda già al 2021.

In là con il calendario, ma lo scenario epidemia COVID-19 potrebbe non essere ancora stato risolto, dunque Tennis Australia si prepara a ogni possibile ipotesi.

Due di queste, stando alle parole del direttore del torneo Craig Tiley, potrebbero includere le porte chiuse per i tifosi e la quarantena per i giocatori provenienti dall’estero:

" Questi sono solo due dei tanti scenari che dobbiamo considerare. Non è chiaro quali misure attualmente utilizzate per contenere la diffusione del virus dovranno ancora essere attuate a medio e lungo termine. "

L'enorme comunità serba a tifare Djokovic durante l'Aus Open 2020: nel 2021 nulla di tutto ciò potrebbe essere possibile se si giocherà a porte chiuseGetty Images

Un indizio che in qualche modo non lascia traspirare nulla di buono per la stagione corrente, interrottasi prima di Indian Wells e tutt’ora riprogrammata al 13 luglio, settimana successiva al torneo di Wimbledon, ma che quasi certamente subirà altre cancellazioni.