A Melbourne non si respira. E con un cielo del genere non potrebbe essere altrimenti. L’allarme lanciato nei giorni precedenti si è rivelato immediatamente attendibile: le condizioni della qualità dell’aria di questo Australian Open sono tutt’altro che inclini per l’attività fisica all’aperto.

La foto che vedete qui sopra è emblematica: quella che vedete in lontananza è infatti la fermata di Flinders Street, nel cuore della CBD di Melbourne. In linea d’aria meno di un chilometro dall’impianto di Melbourne Park, dove nella notte sono iniziate le qualificazioni all’Australian Open.

Qualificazioni che gli organizzatori avevano rinviato di un’ora a inizio sessione, proprio a causa della qualità dell’aria. Con un comunicato ufficiale l’Australian Open affermava infatti come la priorità fosse quella della salute di tutti.

La qualità dell’aria però, nel corso nella mattinata, non è che sia poi migliorata un granché, con il fumo causato dagli incendi praticamente nell’intero continente che è arrivato sulla città, regalando scenari prontamente immortalati dai fotografi.

Uno spettatore al primo giorno di qualificazione degli Australian Open 2020: gli incendi hanno portato una qualità dell'aria irrespirabileGetty Images

Un cielo apocalittico, le mascherine di chi è presente sugli spalti e i primi ritiri. Quello della slovena Jakupovic, costretta al forfait per problemi respiratori. Ma anche tante, tantissime interruzioni su tutti i campi: nel match di Eugenie Bouchard contro la cinese You il fisioterapista è entrato in campo 8 volte; la stessa Giulia Gatto-Monticone, vincitrice 6-2, 6-0 della sua partita, ha accusato fastidi alla gola nonostante non abbia speso nemmeno un’ora in campo. E così via dicendo.

Video - Cattiva qualità dell'aria: Jakupovic costretta al ritiro durante le qualificazioni 03:24

Nei giorni scorsi gli organizzatori avevano fatto sapere come in caso di condizioni pessime, il torneo si sarebbe potuto comunque giocare sotto i tetti coperti dei 3 impianti principali – e soprattutto con il filtro del sistema di condizionamento – o sugli 8 campi interni dedicati agli allenamenti. Un’opzione piuttosto improbabile quest’ultima, specie per l’impossibilità in quel caso dell’accesso da parte del pubblico, che si troverebbe ad invadere una struttura solitamente privata per i tennisti e gli addetti ai lavori; e non certo studiata per poter ospitare i tifosi.

Sarà curioso capire cosa succederà nei prossimi giorni, soprattutto se la situazione non dovesse migliorare. L’arrivo dei nomi di spessore e l’avvicinarsi della data d’inizio porterebbe di certo tutt’altro tipo di attenzione su questa situazione. Per ora però, a rimetterci, sono i giocatori “minori” delle parti più basse della classifica.