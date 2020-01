Tutto facile nella prima uscita di Matteo Berrettini sul cemento degli Australian Open. A distanza di due mesi dal suo ultimo match ufficiale a causa di un infortunio agli addominali, sulla Melbourne Arena il 23enne romano archivia in poco meno di due ore la pratica Andrew Harris, beneficiario di una wild card e numero 162 del mondo.

Il semifinalista degli Us Open strappa il break già al secondo turno di servizio del suo avversario. Un vantaggio che gli permette di chiudere il primo parziale 6-3. Nel secondo set il tennis di Matteo diventa più fluido e il gap tra i due giocatori si fa sentire: dopo un'ora di gioco il numero 8 del seeding è già avanti 2-0. L'ultima frazione di gioco è quella più equilibrata: Berrettini sale 3-2 e nel sesto game rimonta Harris vincendo cinque punti consecutivi, regalandosi il break decisivo con un dritto dell'australiano in rete in uscita dal servizio. Al secondo turno la prima freccia tricolore in Australia affronterà il vincente tra l’americano Tennys Sandgren e l’argentino Marco Trungelliti.