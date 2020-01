Matteo Berrettini (ATP 8)

Inevitabile non partire da lui, il n°1 d’Italia. Il 2019 è stato l’anno dell’esplosione clamorosa; per certi punti di vista sorprendente persino per lui stesso. La semifinale di New York, ritrovarsi alle Finals giocando con i migliori 8 del mondo. E poi le copertine, le interviste, gli speciali e chi più ne ha più ne metta. Il 2020 sarà dunque inevitabilmente un anno molto delicato per Matteo, chiamato a confermare tutto questo: risultato tutt’altro che scontato. In Australia arriva avendo messo nelle gambe zero minuti di tennis: un problema addominale ne ha compromesso l’ATP Cup, probabilmente saltata più per via precauzionale che altro. Partire da zero con uno slam però può essere un’insidia, ma il sorteggio è stato piuttosto benevolo: al primo turno la wild card australiana Harris (162 del mondo), poi Sandgren o un qualificato; in un lato di tabellone dove tutti sognano già l'incrocio con Fognini. Vediamo cosa ne verrà fuori: gli avversari ormai lo conoscono; il suo nome è diventato globale.

Video - Berrettini in campo con le voci di Eurosport: "Vi mostro come ho migliorato il mio tennis" 02:53

Fabio Fognini (ATP 12)

L’Australia è tendenzialmente terra indigesta per Fabio, che al di là degli ottavi di finale nel 2014 e nel 2018 non ha mai raccolto grandi soddisfazioni. Il suo avvicinamento a Melbourne è stato il solito concentrato di alti e bassi: una sconfitta con Ruud in ATP Cup, poi una vittoria con Isner. Un set strappato alla grande a Medvedev prima di subire la rimonta del russo. Poi la trasferta ad Auckland, dove da testa di serie n°1 si è fatto sorprendere da un vecchio volpone come Feliciano Lopez. Non è al meglio fisicamente, con dei piccoli problemini alla schiena che proprio ad Auckland gli hanno portato qualche noia. Il sorteggio per altro non è banalissimo: al primo turno ritrova Opelka, che già l'aveva punito al primo turno proprio degli ultimi US Open. L'obiettivo reale però deve restare l'ingresso nella seconda settimana e l'eventuale derby con Berrettini: significherebbe, finalmente, un italiano in grado di eguagliare il quarto di finale di Cristiano Caratti che regge dal 1991.

Video - Federer e Nadal, coaching storico per Fognini: "Non voglio più vedere negatività" 00:50

Lorenzo Sonego (ATP 52)

In una recente intervista il suo storico coach Gipo Arbino ha rivelato ciò che vorrebbe essere l’obiettivo della nuova stagione: chiudere il 2020 tra i primi 30. Ambizioso, Lorenzo Sonego. Come del resto aveva fatto un anno fa, quando da 108 si era posto il traguardo di chiudere il 2019 nei 50. Obiettivo di fatto raggiunto, perché nel corso dell’anno Sonego ha toccato anche la posizione n°46, chiudendo poi al 52° posto del ranking ATP. Probabilmente spinto dall’amico Matteo Berrettini, i margini di crescita di Sonego sono ancora ampi, considerando anche un fisico su cui a livello muscolare si può ancora tirare fuori qualcosa. I primi passi verso l’Australian Open hanno però fatto registrare due sconfitte al primo turno: a Doha, contro Djere, in 3 set; e ad Auckland, contro Hurcacz, in due. Probabilmente non il miglior impatto, ma da considerare c’è anche il tanto lavoro svolto in off-season. Il sorteggio gli ha consegnato però un primo turno quasi proibitivo: Nick Kyrgios. L'unica speranza è che il sempre fumantino australiano ci metta del suo...

Lorenzo SonegoGetty Images

Marco Cecchinato (ATP 74)

Per alcuni, quello di Marco Cecchicato, è stato il più classico dei ‘voli di Icaro’: così in alto da bruciarsi e cadere rovinosamente al suolo. E’ invece una definizione un po’ ingenerosa quella per il tennista siciliano, che è vero, ha avuto un 2019 di grande ridimensionamento - più di 50 posizioni sotto rispetto al best-ranking toccato nel 2018 - ma che non era poi incominciato così male. Con la sua storica semifinale slam al Roland Garros 2018 Cecchinato ha aperto di fatto la strada al recentissimo exploit del tennis italiano, con le successive copertine di Fognini, Berrettini e Sinner. In Australia però arriva a fari spenti. Il che potrebbe essere anche un gran bene. In una recente intervista al collega Stefano Semeraro ha dichiarato di “aver capito gli errori”, di aver compreso che “serve lavorare di più per rimanere là in alto”. Ma serve soprattutto ritrovare la fiducia, cosa che Cecchinato ha completamente smarrito nell’intera seconda parte del 2019. La sua stagione è ricominciata con un’anonima prestazione al primo turno di Doha con Herbert prima della rocambolesca giornata di Auckland, dove prima ha lottato per 3 ore e 11 contro Leo Mayer salvo poi arrendersi, qualche ora dopo la vittoria sull’argentino, a Humbert. Il sorteggio gli ha consegnato Alexander Zverev. Sulla carta non c'è partita, ma proprio come lui il tedesco sta vivendo un momento tutt'altro che brillante, con 3 partite perse su 3 in ATP Cup senza lasciare grandi sensazioni. Certo, servirà un miracolo.

Marco CecchinatoImago

Stefano Travaglia (ATP 77)

Tra tutti gli azzurri che si presentano all’Australian Open è probabilmente colui che sulla carta arriva nella miglior condizione fisica e mentale possibile. Stefano Travaglia sta vivendo il suo miglior momento tennistico della carriera; e non è solo il numerino a fianco del suo nome - 75, best ranking - a raccontarcelo. In ATP Cup Travaglia si è messo in mostra con 3 ottime partite: una persa - ma lottata - con Khachanov; una dominata sul norvegese Durasovic ma soprattutto l’ultima, quella vinta in 2 set e servendo da campione contro il numero 32 del mondo Fritz. Già, a proposito del servizio, qualche tempo fa il marchigiano affermava come ci stesse particolarmente lavorando sopra, per aumentarne efficacia; e più in generale come stesse svolgendo lavori specifici per salire a livello di intensità negli scambi e rendere più solido il lato del rovescio. Deve aver funzionato perché il Travaglia visto nel finale della scorsa stagione e soprattutto in queste prime uscite è effettivamente un giocatore che pare aver cambiato dimensione. L’anno scorso a Melbourne ottenne anche quello che fin qui è il suo miglior risultato in uno slam: il secondo turno. Può provarci anche quest'anno: al primo turno ha Garin; match tosto, ma non impossibile. Specie su questa superficie.

Jannik Sinner (ATP 79)

Raramente si è registrata un’attesa del genere, ma l’esplosione clamorosa di un ragazzo che nemmeno un anno fa di questo periodo doveva ancora giocare il primo torneo da professionista e che 11 mesi dopo è già con ampio margine nel main draw di uno slam, fa di Jannik Sinner qualcosa in più di una semplice ‘grande promessa’. L’altoatesino è, senza ombra di dubbio, il giocatore che desta più curiosità di tutti; ma attenzione a non forzare eccessivamente le tappe. Dopo il finale di stagione culminato con la vittoria delle NextGen Finals, Sinner ha lavorato sodissimo sotto l’attento occhio di Piatti&Co. in quel di Bordighera. Il primo impatto con l’Australia però non è stato dei più rosei: messo immediatamente ko al primo turno del Challenger di Bendigo da un’altra promessa come il finlandese Ruusuvuori, Sinner ha rimediato una wildcard per Auckland dove a testarlo è stato il ben più esperto Paire. L’altoatesino ha strappato un set, dando l’impressione però di essere ancora un po’ imballato dai carichi di lavoro e in qualche modo di aver subito indirettamente l’hype che sembra suscitare anche fuori dall’Italia (l'ultimo in ordine cronologico il signor John McEnroe). Sinner infatti non si presenta da sconosciuto, ma come il ‘Next Big Thing’ che ha bruciato tutte le tappe. E ora gli avversari lo sanno. Il tabellone gli ha dato in dote un tennista dalle qualificazioni, poi eventualmente Shapovalov (o Fucsovics). Gli ultimi due vincitori della NextGen sono arrivati in semifinale: Chung (2018), Tsitsipas (2019). Sognare non costa nulla.

Andreas Seppi (ATP 84)

Dici Australia e pensi ad Andreas Seppi. E’ qui che anni fa raggiunse il best ranking, con la corsa fino agli ottavi di finale del 2013. Ottavi di finale poi replicati nel 2015 (con lo storico successo su Federer prima del ko per 8-6 al 5° set su un Kyrgios che sembrava pronto a esplodere), nel 2017 e nel 2018. Insomma, negli ultimi anni Seppi ha sempre registrato nell’inizio australiano il suo miglior momento della stagione. E forse non è un caso. Al di là del gioco veloce, da tempo ormai Andreas convive infatti con un problema all’anca che lo costringe a periodi di stop e infiltrazioni di acido ialuronico. Il riposo per eccellenza che arriva tra novembre e gennaio evidentemente restituisce sempre il miglior Seppi possibile: ricaricato e privo di dolori. Andreas ha però iniziato il suo quindicesimo tour australiano consecutivo (non ha mai mancato un Australian Open dal 2006 a oggi!) con un ko a Bendigo contro Li seguito da una vittoria su Mannarino ad Auckland, prima della resa con Edmund al secondo turno. Il tabellone gli ha consegnato un cliente scomodo: Miomir Kecmanovic. Il serbo viene dalla semifinale a Doha dopo aver battuto Thompson, Tsonga e Fucsovics, tutti in 2 set. Non sarà una partita semplice.

Video - Djokovic, Nadal, Federer e... Seppi! I 5 colpi più iconici degli ultimi anni 03:19

Salvatore Caruso (ATP 95)

Ultimo della truppa azzurra ad aver avuto accesso al main draw senza passare dalle qualificazioni, il 2020 di Salvatore Caruso si presenta come una stagione chiave per dare risposte al futuro. Classe 1994, Caruso non è più un ragazzino ma a 27 anni ha chiuso per la prima volta in carriera una stagione nei primi 100 del mondo, confermando una sensibile crescita che ormai registra da 4 anni consecutivi. Con solo 3 partecipazioni però in carriera nel main draw di uno slam - la prima proprio qui in Australia 2 anni fa - Caruso cerca in questo 2020 la conferma a questi livelli; e per fare ciò dal suo team raccontano di una preparazione molto solida durante l’off-season. Caruso ha iniziato però la nuova stagione raccogliendo pochino: un ko a Doha contro Barrere, prima delle due sconfitte in 3 partite ad Adelaide (Delbonis all’ultimo turno di qualificazione e Struff poi in tabellone principale, dopo essere stato ripescato come LL). Per Sabbo l'urna di Melbourne è stata però terribile: al primo turno c'è il Maestro del 2019, Stefanos Tsitsipas. A Wimbledon il greco cadde clamorosamente con Fabbiano; Caruso sogna di replicare l'impresa. Difficile.

Video - ATP Adelaide: Struff-Caruso 6-4 6-2, gli highlights 02:15

Jasmine Paolini (WTA 96)

Dopo anni di solitudine nel main draw da parte di Camila Giorgi, è attualmente Jasmine Paolini, almeno per la classifica, la n°1 d’Italia. Una spallata alle Top100 che la classe 1996 ha saputo costruirsi sul finale della scorsa stagione, scaldando oltre 40 posizioni culminate con la finale all’ITF di Tokyo, che ha di fatto permesso alla tennista toscana proprio in quell’occasione di sfondare il muro delle 100 e qualificarsi per la prima volta in carriera direttamente al main draw di uno slam. Un’annata insomma di grandi soddisfazioni per la Paolini, partita al numero 190 nel mondo e in grado di scalare quasi 100 posizioni. Soltanto alla seconda presenza slam però in un main-draw (la prima all’ultimo Roland Garros, partendo appunto dalle qualificazioni), Jasmine cerca più che altro di testarsi a questi livelli. Il suo inizio di stagione è coinciso con due nette sconfitte: la prima da Nicole Gibbs a Shenzen e la seconda dalla Vandeweghe ad Adelaide. La sensazione è che la strada sia ancora lunga. Il sorteggio le ha dato in dote Anna Blinkova, attuale n° 58 del mondo. Non sarà semplice: la russa è una giocatrice tendenzialmente più forte della nostra azzurra; già 2 anni fa a Manchester, nonostante la Blinkova sia di due anni più giovane, le rifilò un netto 6-0, 6-2.

Jasmine Paolini - WTA Linz 2019Imago

Camila Giorgi (WTA 102)

Per descrivere il momento tennistico di Camila Giorgi basterebbe invece sì il numerino vicino al nome: 102. Fuori dalle prime 100, Camila non ci andava da 7 anni: prima insomma della sua esplosione. Il 2019 è stato un vero incubo per la Giorgi, che al di là degli scarsi risultati ha dovuto convivere con un’infiammazione al polso che l’ha costantemente messa fuorigioco. Un problema che sembrava essersi definitivamente risolto a Wimbledon; ma che si è ripresentato nel finale di stagione, lasciando alla marchigiana un finale amaro che si è concluso, appunto, con l’uscita dalla nobiltà del tennis mondiale. Fare previsioni dunque diventa difficile; anche virtù delle sempre scarse notizie che trapelano dal suo ambiente. La Giorgi ha provato a ricominciare in questo 2020 trovando risultati non estremamente convincenti: tre turni di qualificazione passati Auckland prima della sconfitta contro Serena Williams - e fin qui tutto ok; poi la brutta sconfitta per 6-2, 6-2 dalla Kozlova nelle qualificazioni di Hobart. L’urna di Melbourne le ha regalato un primo turno contro una qualificata. Al di là di tutto bisognerà capire come realmente stia questa ragazza. Il primo passo parte inevitabilmente da lì.

Camila Giorgi durante Wimbledon 2018: ai quarti di finale si arrese solo a Serena WilliamsGetty Images

Qualificati: prima volta per Martina Trevisan

In attesa delle partite decisive di Musetti, Giustino, Viola e Cocciaretto, che provano ad aggiungersi alla già nutrita truppa azzurra, nel gruppo degli italiani nel main draw arriva anche Martina Trevisan. Che soddisfazione per la 26enne toscana, che al decimo tentativo nelle qualificazioni di uno slam centra per la prima volta il colpo grosso del tabellone principale. Un cammino senza nemmeno perdere un set culminato dal prestigioso scalpo dell’ex n°5 del mondo Eugenie Bouchard. Comunque vada il sorteggio adesso, per Martina, è già un successo.