Ci ha provato, ma questa volta nessun mezzo-miracolo per Diego Schwartzman. L’argentino, opposto a Novak Djokovic nei quarti di finale, veniva da un ultimo incrocio dove un paio d’anni fa, sulla terra rossa di Parigi, aveva spaventato e non poco il tennista serbo. Schwartzman aveva infatti obbligato l’ex n°1 del mondo a una rimonta da 2 set a 1 sotto che aveva spaventato non poco il super-favorito Djokovic. Oggi, a Melbourne, così non è stato.

Djokovic ha infatti impostato una partita solidissima, caratterizzato anche in questa partita da un eccellente rendimento al servizio, fondamentale su cui – lo ribadiamo ancora una volta – il serbo ha lavorato molto in off-season, per sua stessa dichiarazione.

Non fraintendiamoci: Schwartzman ha giocato una partita come al solito molto onorevole e dove ha provato a vendere cara la propria pelle. Ma su chi potesse uscire vincitore da questa sfida oggi non sono mai esistiti grossi dubbi.

Novak Djokovic all'Australian Open 2020 durante il match con SchwartzmanGetty Images

Il serbo ha gestito la pratica in 3 set e poco più di due ore spese in campo; qui dentro Schwartzman ha provato a proporre il proprio tennis, ad allungare in qualche modo la sua partita e lottare come suo solito su ogni palla. Ma contro questo Djokovic poco è servito.

Una vittoria netta quella di Nole – 6-3 6-4 6-4 – e che vale al serbo il passaggio ai quarti di finale contro il fin qui sorprendente Milos Raonic, vincitore anche quest’oggi in 3 set della propria partita.

Di contro, Schwartzman, per quanto onorevole, si arrende nuovamente all’impietosa statistica: contro i Top5, El Peque ha perso tutte e 22 le partite giocate in carriera.

Raonic schianta anche Cilic, il canadese vola ai quarti con Djokovic

Un Raonic che non ha davvero intenzione di fermarsi. Il canadese pare rigenerato dopo la complicata stagione 2019, caratterizzata da un’infinità di infortuni. Il suo Australian Open fin qui è stato e si è confermato anche stanotte come un percorso netto.

Raonic ha infatti superato in 3 set l’altro grande insoddisfatto del 2019, Marin Cilic. Il croato però, per dirla tutta, era reduce da due battaglie consecutive al 5° set e oggi è apparso meno brillante delle passate uscite. Raonic si è così imposto per 6-4, 6-3, 7-5 conquistandosi il diritto ai quarti di finale proprio contro Djokovic. Impietoso però il testa a testa tra i due: 8-0 Djokovic, con due precedenti negli slam (uno qui in Australian nel 2015) ma soprattutto solo due set vinti in carriera dal canadese.