Dopo la tempesta, il sole. Fabio Fognini in versione "Dr. Jekyll e Mr. Hyde" approfitta dell'interruzione per pioggia del primo giorno sullo 0-2 a favore di Reilly Opelka, porta al quinto set la battaglia con il gigante americano e la spunta al super tie-break. Per il tennista ligure si tratta dell'ottava remuntada in carriera da una posizione di due set di svantaggio. Il successo sulla "1573 Arena" è anche una personale vendetta sul numero 36 del ranking mondiale. Già, perchè lo scorso agosto a Flushing Meadows Opelka aveva liquidato il 32enne di Arma di Taggia in quattro set sempre al primo turno.

Video - Fognini vince la battaglia con Opelka al quinto set, rivivi gli highlights in 180 secondi 03:00