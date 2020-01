Seguono aggiornamenti...

La finale femminile degli Australian Open 2020 vedrà come protagoniste Sofia Kenin e Garbiñe Muguruza e alzi la mano chi l’aveva previsto. L’americana, infatti, non era mai andata oltre gli ottavi di finale negli Slam ed è la rivelazione di questo torneo. La spagnola di origini venezuelane, invece, è una giocatrice abituata a questi palcoscenici ma è reduce da due stagioni deludenti (fatta eccezione per la semifinale a Parigi del 2018) e agli Australian Open non si era mai spinta oltre i quarti (2017).

Rivedere Muguruza ai massimi livelli è una buona notizia per il tennis e la conferma arriva dalla semifinale con Simona Halep. Una prova durissima, contraddistinta da scambi estenuanti da fondocampo e dai 40 gradi del sole australiano, vede l’attuale numero 32 del mondo volare sul 5-3 salvo poi farsi rimontare fino al 6-5 della rumena.

Muguruza annulla due set-point nel dodicesimo gioco, a sua volta ne spreca due nel tie-break sul 6-4 ma alla fine chiude per 10 punti a 8 un primo parziale d’importanza capitale. Halep, da grande lottatrice quale è, ritrova la forza per rialzarsi, sale sul 4-2 e sul 5-3, ma subisce il nuovo assalto della vincitrice del Roland Garros 2016 e di Wimbledon 2017.

Video - Muguruza: "Essere in finale mi emoziona, ma c'è ancora una partita" 01:24

Il decimo game è l’ultimo appassionante duello della battaglia e Muguruza la spunta alla quarta palla-break. Con quattro giochi di fila, la spagnola accede così alla sua prima finale di Melbourne, la quarta in carriera nei major, dove ha perso solo quella di Wimbledon del 2015. Aveva vinto appena sei match negli ultimi sei mesi del 2019, le è bastato un solo Slam per aggiudicarsene altrettanti: il settimo varrebbe il terzo sigillo.