Doveva essere una battaglia e così è stato ma il tennis premia quasi sempre la costanza e non la follia, la solidità e non le montagne russe. Rafa Nadal piega Nick Kyrgios e vola per la dodicesima volta ai quarti di finale degli Australian Open, la 41esima negli Slam. Lo fa con merito, ma con un andamento del match a tratti sorprendente.

Il primo set è, infatti, un monologo del mancino di Manacor ed è fin troppo agevole il suo compito: l’australiano entra in campo in lacrime, visibilmente provato dalla morte di Kobe Bryant, e ciò si traduce in una stanchezza sia fisica che mentale. Kyrgios è imballato, lento negli spostamenti e se le gambe non rispondono, il suo stato d’animo non lo aiuta. In un aggettivo, il padrone di casa è triste.

La forza di combattere, però, riaffiora e nel quarto game del secondo parziale uno straordinario recupero di dritto di Kyrgios, battezzato anche dal falco, fa cominciare la partita, quella vera. Il numero 26 del mondo restituisce il 6-3 a Nadal e il livello s’impenna nel terzo set. Nell’ottavo gioco, l’australiano cancella una chance di break del maiorchino con una palla corta tanto folle quanto efficace.

Al tie-break, però, l’incoscienza del nativo di Canberra raggiunge l’apice e diventa perfino contagiosa. Nadal va sul 4-1, si fa riprendere sul 5-5, ma usufruisce di un cadeau di Kyrgios: un doppio fallo su una seconda di servizio scagliata a 217 km/h. Accade, però, qualcosa di ancor più incredibile: anche il numero uno del mondo fa doppio fallo e si rigira sul 6-6. Alla fine, però, un dritto affossato in rete tradisce l’australiano.

Nadal sente l’odore del sangue e l’esito del terzo parziale pesa come un macigno nella testa del padrone di casa: il break a zero del 2-1, con doppio fallo finale, sembra poter chiudere la sfida. C’è ancora spazio, però, per un ultimo giro di giostra sulle montagne russe del luna park Kyrgios. Il contro-break arriva nel decimo gioco, quando lo spagnolo serve per il match ma incappa a sua volta in un doppio fallo grave.