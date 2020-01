S. Williams (8) b. A. Potapova 6-3 6-0

Dopo essere tornata alla vittoria la scorsa settimana ad Auckland, Serena Williams inizia nel migliore dei modi anche il primo Slam dell'anno. Sulla Rod Laver Arena la 38enne americana regola 6-0 6-3 la giovanissima tennista russa Anastasia Potapova, numero 90 del ranking Wta, in appena 59 minuti. La caccia allo Slam numero 24 proseguirà con vincente tra la slovena Zidansek e la wild card coreana Han Na-Lae.

Video - Australian Open: Williams-Potapova 6-0 6-3, gli highlights 02:54

N. Osaka (3) b. M. Bouzkova 6-2 6-4

Pronostico rispettato anche nell'esordio della campionessa in carica alle latitudini di Melbourne. La giapponese numero 3 del tabellone si impone 6-2 6-4 sulla stella nascente ceca Marie Bouzkova, ex campionessa degli US Open Junior che ha portato al terzo set in semifinale alla Rogers Cup dello scorso agosto proprio Serena Williams. Naomi chiude in un'ora e 22 minuti e conosce già la sua prossima avversaria nel secondo turno: sarà la cinese Saisai Zheng, che ha battuto agilmente la qualificata russa Anna Kalinskaya.

Video - Australian Open: Osaka-Bouzkova 6-2 6-4, gli highlights 02:51

C. Gauff b. V. Williams 7-6(5) 6-3

Dopo aver sconfitto Venus Williams, cinque volte campionessa di Wimbledon, nel tempio sacro del tennis mondiale con un doppio 6-4 lo scorso luglio, la 15enne Cori Gauff respinge la connazionale anche all'esordio degli Australian Open. Un'altra vittoria in due set, per 7-6(5) 6-3, lancia la stellina americana alla sua prima vera esperienza a Melbourne: per lei al secondo turno ci sarà la romena Cirstea.

Le altre

P. Martic (13) b. C. McHale 6-3 6-0

P. Kvitova (7) b. K. Sianiakova 6-1 6-0

C. Wozniacki b. K. Ahn 6-1 6-3

S. Kenin (14) b. M. Trevisan 6-2 6-4