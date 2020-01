Il 25 gennaio Elisabetta Cocciaretto compirà 19 anni e non poteva farsi un regalo migliore. La tennista marchigiana accede per la prima volta in carriera al tabellone principale di uno Slam e lo fa in Australia, dove aveva raggiunto la semifinale del torneo junior due anni fa. Il debutto nelle qualificazioni di un major non è stato un salto nel buio, ma un percorso netto e portato a termine con estrema autorevolezza. Dopo aver piegato Schoofs e Di Lorenzo è la ceca Martincova, testa di serie numero 23 delle "quali" e numero 132 del mondo, a inchinarsi. Il 6-2 6-1 finale matura in poco più di un'ora.

Elisabetta Cocciaretto fa valere la sua superiorità sulla diagonale del rovescio e respinge il tentativo della ceca di rientrare nel match annullando due palle-break nel secondo game del secondo set. Solida anche al servizio, la marchigiana grazie al 69% di punti ottenuti con la prima e, soprattutto, al 63% dei quindici conquistati sulla seconda, guadagna il meritato pass. Per lei una sfida molto suggestiva contro Angelique Kerber, testa di serie numero 17 del tabellone femminile e vincitrice di questo Slam nel 2016. Non male come premio per una giocatrice che in un anno è passata dalla posizione numero 707 all'attuale 172 del ranking WTA.

Cocciaretto-Martincova 6-2 6-1

Fuori Musetti, Giustino e Viola

Si arrendono, invece, nel turno decisivo i tre azzurri rimasti. Lorenzo Musetti, che aveva ottenuto una wild card per disputare le qualificazioni, cede all’olandese Griekspoor dopo la grande rimonta con Copil. Il match si gioca su pochi punti e il vincitore degli Australian Open junior 2019 spreca un set-point sul 6-5 del secondo parziale nel momento chiave. Dopo aver annullato un match-point, il classe 2002 ha altri due set-point al tie-break ma non concretizza il secondo con il servizio a disposizione. Tallon Griekspoor, numero 175 del mondo, chiude in un'ora e 37 minuti.

Matteo Viola (231 ATP) è il primo azzurro a scendere in campo nella notte italiana, ma soccombe abbastanza rapidamente al cileno Alejandro Tabilo, 208 del mondo. Bastano 66 minuti al sudamericano per imporsi 6-2 6-3. Lotta decisamente di più Lorenzo Giustino contro un tennista di grande esperienza a questi livelli come l'argentino Marco Trungelliti. La sfida dura due ore e 19 minuti, di cui un'ora e 11 solo per il terzo e decisivo set. Giustino recrimina per non aver sfruttato a dovere ben sei break-point, distribuiti tra terzo, settimo e nono game. Fatale al napoletano è il super tie-break con il verdetto di 6-2 1-6 7-6 (10-4).

Griekspoor- Musetti 6-4 7-6(8)

6-4 7-6(8) Trungelliti- Giustino 6-2 1-6 7-6(4)

6-2 1-6 7-6(4) Tabilo-Viola 6-2 6-3