Roger Federer è al terzo turno degli Australian Open per la ventunesima volta su ventuno partecipazioni. La statistica è apparentemente banale solo se parliamo del fuoriclasse svizzero che lungo quattro decadi continua a incantare. Sono cambiati ovviamente gli avversari, ma anche superfici e materiali: è cambiato il tennis. Eppure il vincitore di venti Slam si adatta ai mutamenti di questo sport attingendo dal suo repertorio infinito.

Video - Australian Open: Federer-Krajinovic 6-1 6-4 6-1, gli highlights 02:57

In un’ora e 32 minuti Roger Federer brilla alla sua maniera, dando alla partita un’impronta ben precisa e dominandola sui binari che predilige: gli scambi sono veloci, il ritmo è serrato e Krajinovic si ritrova fuori dal match senza rendersene conto. Ci sono passati in tanti di fronte alla versione più recente del campione di Basilea che vive un solo momento complicato: il contro-break del 4-4 nel secondo set. Il 27enne serbo, però, commette due errori non forzati gravi e si consegna allo svizzero.

Video - Federer: "Sono quasi morto quando ho giocato a New York contro Millman" 05:14

Federer non perdona due volte e, anche dopo la lunga interruzione dovuta al medical time-out chiesto da Krajinovic per un problema al braccio destro, resta caldo e concentrato fino al 6-1 6-4 6-1 finale. Il computo vincenti-non forzati è impietoso per il numero 41 del mondo: 42-22 Federer contro 14 errori gratuiti a 24 sempre a favore della testa di serie numero tre. Anche a rete l'83% di punti premia il sei volte campione degli Australian Open che raccoglie il massimo, nei primi due turni, spendendo il minimo a livello fisico nella sua partecipazione numero 21 a Melbourne.

" Ricordo ancora il match, molto caldo e umidità ma per lui tutto normale, d'altronde è del Queensland. Non è venuto mai a vedere se ero svenuto o meno dopo la partita "

Un record tira l’altro ma per Roger Federer all’orizzonte c’è una sfida non banale contro John Millman. Il ricordo va inevitabilmente all’unico incrocio nei major, che risale agli US Open 2018: quel 3-6 7-5 7-6 7-6 regalò l’acuto della carriera all’australiano che sarà supportato anche dal pubblico di casa. Federer, sconfitto in quell’occasione sia da Millman che dall’umidità di New York, ha l’occasione per prendersi la rivincita. E con conigli estratti dal cilindro di questa caratura tutto diventa più facile.