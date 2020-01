"Probabilmente non mi sono meritato questa vittoria, ma sono qui e sono molto felice. Sono stato molto fortunato stasera, non so nemmeno che ora sia adesso”.

Basta una frase del diretto interessato per descrivere l’intera serata: Roger Federer è semifinale all’Australian Open 2020. Ma lo fa da autentico sopravvissuto.

Un po’ di fortuna, una buona dose di resilienza; e certamente il suicidio tennistico del proprio avversario. Sì, perché Tennys Sandgren, americano n°100 del mondo già giustiziere di Matteo Berrettini al 2° turno e di Fabio Fognini agli ottavi di finale, questa partita l’aveva vinta.

Complice una giornata no di Roger Federer e i problemi fisici all’inguine immediatamente ammessi dallo svizzero già nell’intervista in campo a fine partita, Sandgren aveva dominato secondo e terzo parziale. Un 6-2, 6-2 tanto impietoso quanto rapido; rifilato a un Federer incapace di muoversi lungo la linea di fondo, con enormi problemi sul dritto, menomato al servizio e anche un tantino nervoso per quanto stesse accadendo.

Video - Sandgren fa soffrire Federer, che si innervosisce: lo svizzero si prende un warning 01:31

E dire che la partita Federer l’aveva invece iniziata in tutt’altra maniera. Un bel primo set, rapido, dominato nella trama del gioco, tenuta molto spesso con punti sotto i 5 scambi e sempre all’attacco. Poi, il salto di trama. I problemi fisici dello svizzero, gli scambi che si allungano e un Sandgren - giusto dirlo - che si mette a giocare così come aveva fatto lungo tutto il corso di questo torneo: in spinta col dritto e super incisivo al servizio.

Video - Sandgren è in partita: passante spettacolare, Federer non può nulla 00:35

Insomma, Federer in un amen si ritrova spalle al muro. E dall’intervento del fisioterapista - arrivato dopo il 3° game del 3° set - a rivedere un giocatore per lo meno in grado di tenere lo scambio, serve quasi un’ora di tempo.

Un’ora in cui Federer ha continuato a giocare sotto i suoi consueti standard, ma in cui, specie dall’inizio del quarto set, ha avuto in qualche modo il merito di riuscire a rimanere in battaglia. Certo, poi, c’è voluto l’aiuto di Sandgren.

Già perché la vera resa dei conti, il ‘turning time’ di questo match, è arrivato proprio nel finale del quarto set. Sandgren non è infatti riuscito a sfruttare prima 3 match point nel decimo gioco (sul servizio di Federer), ma soprattutto ha poi tremato nel tie-break decisivo. Un tie-break che l’americano aveva vinto: Federer all’angolo e 3 match point consecutivi sul 6-3; di cui uno sul proprio servizio. Sandgren ha però perso la propria incisività in quel momento, mancando di un pizzico di coraggio sul più bello. E così prima sono scappate le 3 chance consecutive di vittoria, e poi anche una quarta occasione sul 7-6 a proprio favore. Totale match point non sfruttati? Sette. Troppe, persino per un Federer a mezzo servizio.

Lo svizzero, chiuso il tie-break per 10 punti a 8, ha quel punto solo dovuto sfruttare il momento. Sandgren, con lo guardo perso nel vuoto, ha ceduto a inizio quinto set la battuta. Il resto è venuto da solo, per una sopravvivenza voluta da una strana congiunzione astrale prima ancora di qualsiasi altra spiegazione.

Video - Federer sopravvive ancora: tie-break da brividi, lo svizzero recupera dal 6-3 Sandgren 07:02

In semifinale lo svizzero attenderà uno tra Djokovic o Raonic, consapevole però di aver già fatto - se queste resteranno le condizioni - più del previsto. Federer ha infatti affermato: “Potevo essere in Svizzera a sciare, sono ancora qui. A volte bisogna essere anche fortunati, perché sette match point non sono sotto il tuo controllo”. Prima di concludere poi con un emblematico: “Credo ai miracoli”.

Un miracolo, appunto. Quello fisico che servirà per rimetterlo in piedi giovedì sera, quando a Melbourne si scollinerà per la prima volta in questo Australian Open ben oltre i 30 gradi centigradi. In bocca al lupo.