Una prova di forza. Senza se e senza ma. Simona Halep centra la semifinale degli Australian Open 2020 e lo fa con quella che di fatto è stata fin qui, sia numericamente che formalmente, la sua partita più semplice di questo torneo.

Cinquantatré minuti. Tanto infatti è durata la “resistenza” di Anett Kontaveit. L’estone, al primo quarto di finale slam della carriera, è stata spazzata via da una Halep semplicemente troppo superiore. Una partita a senso unico: 6-1, 6-1, con Konatveit in grado di tenere soltanto il primo e l’ultimo turno di servizio del suo match.

In mezzo un parziale di 11 giochi a 0 dove la Halep è apparsa in grande forma anche al servizio, fondamentale per cui certo non ha mai spiccato in carriera. Kontaveit troppo scarica con la battaglia con Swaitek? Non è dato saperlo, ma come nei due precedenti – del 2017 – con la Halep non c’è stata proprio storia.

La romena accede così alla semifinale, suo secondo miglior risultato di sempre qui a Melbourne dopo la finale del 2018 persa dopo un gran battaglia con Caroline Wozniacki. Per la Halep ci sarà la vincente del match tra Muguruza e Pavlyuchenkova. Comunque vada, ne siamo certi, un test più probante rispetto a quanto registrato oggi.