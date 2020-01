Le varie cadute importanti dei giorni precedenti non potevano lasciare indifferente Simona Halep. La romena, testa di serie n°4, aveva (e ha) in questa parte bassa del tabellone una ghiotta occasione per provare a fare strada. Gestisce così bene la campionessa in carica di Wimbledon l’insidia Elise Mertens.

La belga, dal tennis sempre molto solido e di grande sacrificio, ha come al solito provato a vedere cara la propria pelle, trovando però in Simona Halep un ostacolo troppo grande. La Halep ha giocato un eccellente primo set; parziale in cui anche la Mertens ha tenuto alto il suo livello. Ne è venuta fuori così una partita di eccellente qualità, che la Halep ha però iniziato a girare con il break decisivo del nono game; allungo che ha permesso alla romena di chiudere per 6-4.

Forte di un set di vantaggio, Halep ha inizialmente sfruttato lo scoramento della Mertens con un doppio break in apertura anche del secondo set. La romena però ha probabilmente allenato la presa sulla partita troppo presto, subendo il rientro sul 4-4. Mertens lì ci ha messo del suo: come nel primo set la belga ha perso il servizio sul più bello, regalando alla Halep l’allungo decisivo per scrivere così il doppio 6-4.

Video - Australian Open: Halep-Mertens 6-4 6-4, gli highlights 03:00

Swiatek-Kontaveit, che battaglia

A sfidare la Halep ai quarti di finale ci sarà Anett Kontaveit, vincitrice in rimonta della super battaglia da quasi 3 ore contro la 18enne polacca Iga Swiatek. La Kontaveit si è imposta per 6-7, 7-5, 7-5... Ma quanti rimpianti per la Swaitek. La polacca aveva dato la sensazione di averne di più dal punto di vista della pesantezza di palla e del gioco, ma era anche avanti 7-6, 4-3 e servizio.

Video - Tweener di Iga Swiatek: un approccio "alla Kyrgios" 00:34

Il match però, che è stato un costante saliscendi dalle montagne russe del tennis della Swiatek, è sfuggito via nel momento meno opportuno. Merito anche di Kontaveit, che sicuramente con maggior esperienza ha trovato il modo di salire con il proprio rendimento in fase difensiva quando più ne aveva bisogno.

Swiatek, che prima di questo torneo era rimasta ferma per 4 mesi a causa di una frattura da stress al piede sinistro, ha così mollato il colpo a livello fisico dopo aver visto sfuggire il secondo set per 7-5. Kontaveit ha smesso di sbagliare ed è rapidamente finita sul 5-1. Tutto finito? Nemmeno per idea. L’estone ha visto le streghe sul più bello e Swiatek, tornando a colpire solo vincenti, si è riportata sul 5-5. Nell’ultimo e sciagurato turno di servizio però la polacca ha perso il campo con le sue tipiche accelerazioni, arrendendosi così alla Kontaveit e alla beffa di un quarto di finale sfiorato. Fa festa l’estone, che dopo tre eliminazioni agli ottavi centra per la prima volta in carriera i quarti di finale di uno slam.