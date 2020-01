N. Osaka (3) b. S. Zheng 6-2 6-4

Corre forte la campionessa in carica di Melbourne. Sulla Margaret Court Arena Naomi Osaka liquida la numero 42 cinese Saisai Zheng in un'ora e 20 minuti con lo stesso risultato del debutto con la Bouzkova: 6-2 6-4. Match mai in discussione, nonostante le forti raffiche di vento che stanno colpendo i campi di gioco. Due break chirurgici nel sesto e nell'ottavo game consentono alla testa di serie numero 3 del tabellone di archiviare il primo set agevolmente. Dopo aver perso il servizio ad inizio del secondo parziale, Osaka lancia a terra la racchetta e la calcia verso il centro del campo, gesto inusuale per lei. La scarica di rabbia, però, la aiuta e in un batter d'occhio si ritrova avanti 4-2, centrando un filotto di quattro giochi consecutivi. A Naomi basta tenere il turno di battuta. Al terzo turno incontrerà la vincente della sfida tra Coco Gauff (possibile rivincita degli Us Open) e la rumena Cirstea.

A. Barty (1) b. P. Hercog 6-1 6-4

Sulla Rod Laver Arena va in scena il secondo atto dell'avventura dell'idolo di casa, Ashleigh Barty. La vittima sacrificale della numero 1 del ranking Wta è la slovena Polona Hercog. Dopo aver messo il turbo nel primo set, chiuso in appena 25 minuti, l'australiana fatica un po' di più nel secondo parziale dove trova il break decisivo proprio sul 5-4. Ai sedicesimi sfiderà la vincente tra la qualificata belga Greet Minnen and la numero 29 del tabellone Elena Rybakina.

C. Wozniacki b. D. Yastremska 7-5 7-5

"Darò tutto in ogni partita che giocherò, perché so che potrebbe essere l’ultima". Caroline Wozniacki ha iniziato così l'ultimo torneo della sua carriera prima del ritiro già ampliamente annunciato. La classe ’90 danese, che a Melbourne ha vinto il suo unico Slam nel 2018, sembra averci preso gusto e dopo aver battuto l'americana Ahn all'esordio, ha allungato la sua vita tennistica anche con la giovanissima ucraina Dayana Yastremska, fresca finalista di Adelaide. Pronti via e la classe 2000 sale sul 5-1. L'ex numero 1 allora si risveglia dal torpore e centra un filotto di sei game consecutivi ritrovando il tennis che l'ha resa famosa nell'ultimo decennio: 7-5. Stesso copione nel secondo parziale: Yastremska breakka due volte la danese e si porta sul 3-0, ma non riesce a concretizzare il vantaggio, cedendo il servizio tre volte e perdendo l'occasione di eguagliare la prestazione dell'anno scorso, quando dovette arrendersi al terzo turno a Serena Williams. Wozniacki dovrà ora vedersela con la tunisina Jabeur.

P. Kvitova (7) b. P. Badosa 7-5 7-5

Nessun problema anche per la finalista degli Australian Open 2019, la testa di serie numero 7 del tabellone, Petra Kvitova. La ceca archivia la pratica Badosa (la spagnola è la numero 97 al mondo) con un doppio 7-5. Al terzo turno incontrerà la russa Aleksandrova.