L’attesa è finita: dopo anni a essersi sentito raccontare frasi riassumibili in “eh però negli slam...”, anche Alexander Zverev detto Sascha ha finalmente trovato la sua rivincita. Il tedesco è infatti il terzo semifinalista dell’Australian Open dopo Roger Federer e Novak Djokovic: traguardo, quello di Zverev, raggiunto per la prima volta in carriera nonostante i già tanti titoli ATP di altissimo livello, tra questi il più “clamoroso” quello di Maestro alle ATP Finals 2018.

Video - Australian Open: Zverev-Wawrinka 1-6 6-3 6-4 6-2, gli highlights 02:57

Un traguardo per Zverev in questo torneo tutt’altro che scontato. Anzi, quasi inaspettato visto come il tennista tedesco si era approcciato a questo 2020. Zverev aveva infatti iniziato la sua campagna australiana con una partecipazione alla ATP Cup davvero disastrosa: con 3 sconfitte su 3 partite ed enormi problemi registrati con la seconda di servizio, il suo avvicinamento all’Australian Open non faceva presagire nulla di buono.

E invece, come spesso sa sorprendere il tennis, il suo cammino a Melbourne è stato fin qui straordinario. Un percorso netto fino alla partita odierna con Wawrinka, caratterizzata per altro da numeri eccellenti proprio al servizio e una solidità che da tempo il promettente tedesco non riusciva a trovare su un campo da tennis.

Stan Wawrinka dopo aver strappato il primo set del quarto di finale dell'Aus Open 2020 ad Alexander ZverevGetty Images

Ed è stata una vittoria tutto fuorché che banale anche quella ai quarti di finale con Stan Wawrinka; non tanto per la portata storica personale del traguardo raggiunto, quando per la capacità di girare una partita incominciata in maniera molto complicata.

Per 25 minuti infatti Wawrinka ha giocato un grande tennis, esprimendo sprazzi del suo miglior potenziale e costringendo Zverev quasi al bagel. Dopo un amen infatti lo svizzero era già sopra 5-0. E Zverev, nel primo parziale, ha dovuto sostanzialmente solo salvare l’orgoglio.

Poi però qualcosa è cambiato. In primis nel tennis dell’elvetico, che è improvvisamente crollato dal punto di vista della solidità del rendimento. Stan ha iniziato a sbagliare tantissimo sia con il dritto che con il rovescio, suo punto di forza e fondamentale chiave in questo match per rimanere in partita. Dall’altro lato di campo però Zverev ha avuto il grande merito di non lasciarsi andare allo scoramento dopo un primo set scappato via in maniera così rapida, di rimanere lì con la testa; ma soprattutto di alzare il livello del proprio tennis nel rendimento al servizio, nella scorsa stagione autentico tasto dolente nelle trame del teutonico.

Alexander Zverev festeggia la prima semifinale slam della carriera raggiunta agli Aus Open 2020SID

E così il match è rapidamente girato. Zverev ha iniziato a tenere i propri turni di servizio con autorevolezza mentre Wawrinka ha perso fiducia nei suoi colpi di sbarramento dal fondo. Una trama tanto inaspettata quanto rapida nel suo concretizzarsi, sublimata in un quarto set in cui Zverev è andato molto vicino a rendere quel ‘quasi bagel’ con cui Wawrinka aveva iniziato la sua partita.

Al 19esimo tentativo Zverev ha centrato così il traguardo più importante della sua carriera nei tornei dello slam, sostenuto anche da un pubblico di casa che in qualche modo l’ha ormai adottato. Col tedesco in semifinale resta infatti ancora viva la sua promessa: ovvero donare in beneficenza l’intero montepremi – 4 milioni e 120mila dollari australiani – in caso di trionfo domenica. Che ci sia anche un po’ di karma a spingere questo ritrovato Zverev australiano?