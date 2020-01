Imprese azzurre nella quarta giornata di qualificazioni agli Australian Open. La copertina se la prende senza dubbio Martina Trevisan, che a 26 anni e al decimo tentativo di qualificazione in uno slam si prende per la prima volta in carriera il main draw. E lo fa alla grande, senza lasciare un set, facendo lo scalpo all’ex n°5 del mondo Eugenie Bouchard. Non partiva favorita, chiaramente, l’azzurra. Ma ha tirato fuori una grande prestazione, superando la ben più quotata tennista canadese per 6-4, 6-3.

Per la Trevisan grande gioia e grandissima emozione alla fine della partita; consapevole di aver centrato per la prima volta il tanto agognato tabellone principale di un major: in tasca anche 90mila dollari australiani (circa 60mila euro), bottino importante per la pianificazione anche del resto della stagione.

Video - Australian Open: Martina Trevisan-Eugenie Bouchard 6-4 6-3, gli highlights 03:09

Non ce l’ha fatta invece a replicarsi Giulia Gatto-Monticone. La piemontese si è arresa ad Hariett Dat in maniera piuttosto netta: 6-1, 6-3 il punteggio a favore della britannica, che nega così il terzo main draw dopo Roland Garros e Wimbledon all’azzurra.

Dart-Gatto Monticone 6-1, 6-3

Trevisan-Bouchard 6-4, 6-3

Maschile: Musetti e Giustino al turno decisivo

Non male nemmeno le partite di Lorenzo Giustino e Lorenzo Musetti. Partiamo proprio dal vincitore dell’Australian Open juniores dello scorso anno. Musetti sta onorando al meglio la wild-card concessa dagli organizzatori, con una rimonta da applausi all’esperto Marius Copil. Musetti infatti ha perso il primo set al tie-break, vinto il secondo per 6-4 ma soprattutto rimontato nel terzo set, quando si era ritrovato 2-5 sotto. Cinque game consecutivi per il classe 2002 che ha così rimontato il ben più esperto avversario (in carriera capace di ergersi fino alla posizione n°56 della classifica ATP) e centrare il turno decisivo: lì troverà Tallon Griekspoor, olandese classe 1996.

Anche Lorenzo Giustino trova la vittoria in rimonta e contro un avversario di livello come il tedesco Yannick Maden (ex n°96 del mondo). Come Musetti, Giustino perde il primo al tie-break ma si scatena poi in rimonta. Un 6-7, 6-2, 6-4 che vale all’azzurro l’accesso al turno decisivo: lì ci sarà l’esperto argentino Marco Trungelliti, avversario tosto e con tantissima esperienza a questi livelli.