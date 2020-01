Bencic c'è, Ostapenko si arrende. Bene Muguruza e Kerber, tutte al 3° turno

In una giornata caratterizzata da un programma completamente stravolto a causa della pioggia, che insieme a se ha portato tantissima terra sui campi e ha ritardato così enormemente il programma (causa pulizia appunto della superficie di gioco), a svolgersi con regolarità sono stati soltanto i match sui campi principali.

Uno dei più attesi era quello tra Belinda Bencic, semifinalista dell’ultimo US Open, e l’ex vincitrice del Roland Garros Jelena Ostapenko. Ne è venuta fuori una partita scorbutica, solo a tratti interessante nella qualità del gioco, e alla fine vinta dalla più “regolare” Bencic. Ostapenko infatti ha vissuto più che altro di strappi – 4 game consecutivi quando era sotto 3-0 a inizio partita, così come 4 game consecutivi dopo aver subito il break nel primo gioco del secondo set – e alla fine è stata punita da una più solida Bencic. Almeno nei momenti chiave. Ostapenko si arrende alla sua avversaria per 7-5, 7-5, confermando le difficoltà negli slam quando affronta una testa di serie – è al 6° ko consecutivo con una giocatrice ‘seeded’ – e lasciando posto alla svizzera nel terzo turno: per la Bencic ora una tra la Kontaveit e Sorribes Tormo.

Avanti anche Garbine Muguruza, che sul centrale trovava la giocatrice di casa Alja Tomljanovic. Segnali di vita per la spagnola, che scivolata fuori dalle prime 30 del mondo tra provando a ripartire anche grazie al sodalizio con Conchita Martinez. Muguruza si è trovata davanti una cliente scomoda, capace di reagire al set sfuggito via nel primo parziale e portarla al terzo set.

Sotto gli occhi attenti del fidanzato Matteo Berrettini però Tomljanovic non è riuscita a contenere una Muguruza superiore nel terzo set: 6-3, 3-6, 6-3 a favore della spagnola che vola al 3° turno contro una tra Svitolina e Davis.

Più facili le vittorie di Karolina Pliskova, Angelique Kerber e Donna Vekic. La croata ha convinto contro una cliente scomoda come la Cornet: 6-4, 6-2 e terzo turno contro Swiatek o Suarez Navarro.

Pliskova ha spazzato via sul centrale la resistenza della Siegmund con un doppio 6-3. Infine Kerber, opposta all’australiana Priscilla Hon, ha passeggiato con un impietoso 6-3, 6-2. Particolarmente interessante ai fini del pubblico italiano quest’ultimo risultato: sarebbe infatti la tedesca, ex campionessa qui, l’avversaria di Camila Giorgi nel caso l’azzurra dovesse centrare il terzo turno.