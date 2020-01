Bianca Andreescu salta gli Australian Open: "Decisione molto dura, ma il mio ginocchio non è pronto"

Seguono aggiornamenti...

" Volevo solo darvi un piccolo aggiornamento sulla mia riabilitazione al ginocchio dopo essermi infortunata alle finali WTA di Shenzhen. La mia riabilitazione sta andando bene, mi sento meglio e ogni giorno più forte ma dopo averne discusso con il mio team e seguendo le raccomandazioni dei medici, gli Australian Open purtroppo sono troppo presto nel mio percorso di riabilitazione e purtroppo non potrò disputarli quest'anno. È stata una decisione molto difficile da prendere poiché adoro giocare a Melbourne, ma devo rispettare il piano di recupero per il mio ginocchio e il mio corpo. Non vedo l'ora di tornare presto in Australia "

Tanto forte quanto fragile. Bianca Andreescu, classe 2000 e fresca vincitrice degli US Open dopo aver battuto in finale Serena Williams, annuncia il forfait in vista del primo Slam della stagione.