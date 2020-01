Cala il sipario sulla carriera della Wozniacki: Jabeur passa in 3 set e 'rovina la festa'

E’ finita sulla Melbourne Arena l’avventura professionistica di Caroline Wozniacki, ex n°1 del mondo e vincitrice qui nel 2018 dell’unico titolo slam della sua carriera. E’ terminata contro Ons Jabeur, eclettica tennista tunisina che sta godendo in questo particolare periodo di un ottimo momento di forma.

Certo, Wozniacki avrebbe probabilmente preferito un altro finale: magari sul centrale contro l’amica di sempre Serena Williams. Il blockbuster sognato dagli organizzatori non si è però concretizzato: oltre alla Wozniacki, infatti, anche Serena si è arresa al terzo turno.

Una Wozniacki che meglio era partita nel match – avanti 3-0 – ma che ha subito il rientro di una Jabeur scatenata. La tunisina ha fatto la partita nel bene e nel male, rimontando fino al 7-5 e obbligando la danese al tentativo di rientro. Tentativo a cui chiaramente non si è sottratta la Wozniacki. La danese è rientrata vincendo il secondo set e ha provato a battagliare anche nel terzo. Per due volte sotto di un break, in una perfetta fotografia della sua carriera è rientrata in battaglia fino al 5-5. L’ultimo turno di servizio le è stato però fatale.

La Wozniacki ha chiuso così sconfitta per 7-5, 3-6, 7-5, lasciandosi andare poi all’inevitabile pianto di fronte al video celebrativo con le belle parole di tutte le colleghe. Lascia il tennis dunque una giocatrice in grado di chiudere l’anno per due volte da n°1 del mondo; e di portarsi via, proprio quando ormai troppo tardi, il tanto sognato primo trionfo slam due anni fa.

Barty ok, Kvitova super veloce, Sakkari al top con la Keys

Tutto facile per la numero 1 del mondo Ashleighr Barty. La kazaka Elina Rybakina si presentava come un’avversaria tosta, con una finale e un titolo nelle prime due uscite dell’anno ma soprattutto 32 partite su vinte nelle ultime 41. Così non è stato. Avvio escluso, con una partenza scorbutica di break e controbreak nei primi 4 giochi, Barty ha poi controllato con le sue variazioni la potenza ma anche la poca mobilità dell’avversaria: 6-3, 6-2. Per l’australiana agli ottavi una tra Riske e Goerges.

Facilissimo invece il terzo turno di Petra Kvitova. Dopo le fatiche al turno precedente con Badosa, Alexandrova non è mai un problema per la talentuosa mancina ceca. Il match scorre via facile per la Kvitova: 6-1, 6-2. Ora per lei agli ottavi la sfida con la Sakkari.

La mezza sorpresa della notte è infatti la vittoria della greca. Sakkari si dimostra più solida di una Keys come al solito troppo altalenante: doppio 6-4 a favore della greca che accede così per la prima volta agli ottavi di finale di un torneo dello slam.