Camila Giorgi pesca una qualificata, per Jasmine Paolini c'è Blinkova

Il sorteggio del torneo femminile vede, come da tradizione, match di primo turno intriganti e un tabellone sbilanciato. Non può ritenersi per nulla soddisfatta, infatti, Karolina Pliskova che trova subito Kiki Mladenovic e nel suo lato (quello più basso) avversarie pericolose come Kerber, Svitolina, Muguruza e Vondrousova. Se la testa di serie numero 2 mastica amaro, sorride la numero 1 del mondo e padrona di casa Barty che affronta al primo turno Lesia Tsurenko e in un ipotetico quarto Petra Kvitova.

IL TABELLONE FEMMINILE

Più interessante il secondo quarto con Cori Gauff contro Venus Williams (chi vince può trovare Naomi Osaka al terzo turno) e con la campionessa in carica giapponese che potrebbe dar vita a un super quarto di finale con Serena Williams (attesa all'esordio dalla russa Potapova). Sharapova sfida Donna Vekic nel lato presidiato da Simona Halep con Bencic, Ostapenko, Vekic, Sabalenka e Collins a mettere pepe da quella parte.

Le italiane

Proprio il lato peggiore del tabellone – la parte bassa di Karolina Pliskova – vedrà protagoniste le nostre due giocatrici, in attesa che le qualificazioni (fin qui positive per le ragazze) ci portino qualche altra azzurra. Jasmine Paolini incrocia Anna Blinkova, russa numero 58 del mondo, mentre Camila Giorgi deve ancora scoprire il nome della sua avversaria che sarà una qualificata.

Jasmine Paolini-Anna Blinkova

Qualificata-Camila Giorgi