Croci e delizie al femminile: out Pliskova e Bencic; bene Halep, super Muguruza

Aveva i favori del pronostico, aveva vinto i 6 precedenti incroci (lasciando per giunta solo un set), veniva da due più che discrete partite, poteva approfittare delle uscite di Serena Williams e Naomi Osaka, ma è scivolata inaspettatamente. Il nome è sempre il suo: Karolina Pliskova. Nella prima giornata di (mezzo) vero caldo australiano (sole a picco e temperatura intorno ai 26°C), la ceca combina un mezzo disastro in apertura del programma sul centrale. ‘Mezzo disastro’ in quanto Pliskova gioca una partita bruttissima, non trovando mai l’intensità giusta dal fondo e soprattutto colpendo malissimo con il dritto. Poco mobile e apparsa decisamente poco mobile dal fondo, Pliskova ha così conosciuto la prima sconfitta della carriera contro Anastasia Pavlyuchenkova. La russa ha preso in mano l’iniziativa quando ha potuto; ha gestito meglio i momenti più importanti – leggasi i due tie-break – e alla fine ha beffato la n°2 del mondo. Pliskova è stata infatti davvero troppo intermittente nei ‘suoi momenti’, che più che prolungati minuti sono svaniti nel giro di tre, quattro punti consecutivi. La ceca perde così una buona chance, lasciando strada a Pavlyuchenkova: 7-6 7-6 il finale. Per la russa, testa di serie n°30, ci sarà ora Angelique Kerber, vincitrice del match sulla nostra Camila Giorgi.

Disastro Bencic: la svizzera fa un game con la Kontaveit

Oltre alla seconda forza del seeding è caduta però anche la testa di serie n°6 del tabellone: Belinda Bencic. La svizzera ha subito una clamorosa ripassata dall’estone Anett Kontaveit, che ha veramente spazzato via la Bencic come nemmeno una qualificata al primo turno. In una delle giornate da ‘dentro tutto’, Kontaveit ha iniziato a sparare vincenti e Bencic dall’altra parte non ha mai preso il campo. Ne è venuto fuori un no-contest: 6-0 6-1 in 49 minuti, con la Kontaveit così agli ottavi di finale senza sprecare eccessive energie.

Iga Swiatek, il futuro è già qui

E a sfidare proprio la Kontaveit agli ottavi di finale ci sarà Iga Swiatek. Insieme alle ‘big’ Pliskova e Bencic è caduta infatti anche la testa di serie n°19 Donna Vekic. A differenza delle precedentemente citate colleghe però Vekic si è arresa a una giocatrice in grado di giocare un tennis esplosivo, soprattutto dalla parte del dritto. Swiatek, al rientro in questo torneo dopo la pausa post US Open dovuta a una frattura da stress al piede sinistro, sta semplicemente giocando un super torneo: primo turno con la Babos dominato, vittoria in due set su Suarez-Navarro e identica sorte riservata oggi alla Vekic. La polacca ha vinto 19 dei 20 punti del primo set quando ha messo la prima di servizio in campo; ed ha reagito alla grande al break subìto in apertura di secondo set. Una parziale in grado di portarla da 1-6 a 6-3, confermando così lo status di ‘futura stella’ che già si era intravisto allo scorso Roland Garros, quando anche in quel caso si spinse fino alla seconda settimana. Là trovò una Halep che gli lasciò solo un game: mezzo anno dopo sfida una Kontaveit con cui avrà sicuramente più chanche; anzi, per quanto visto fin qui, parte forse favorita.

Halep tiene alto l’onore delle grandi favorite

L’unica delle teste di serie più accreditate a tenere alto il proprio status è Simona Halep. La romena non ha davvero problemi contro Putintseva. Un netto 6-1, 6-4 quello con cui si è imposta la quarta forza del seeding, a questo punto favorita d’obbligo del torneo insieme alla Barty. Per la Halep una prestazione di ordinaria amministrazione che le regala gli ottavi contro una tra Mertens e Bellis: lì, in ogni caso, ci sarà sicuramente qualcosa in più da sudare.

Super Muguruza: la Svitolina fa 3 game

Elina Svitolina non è in formissima e si vede. Garbiñe Muguruza mette la marcia "Wimbledon 2017" e le basta un'ora per travolgere la tennista di Odessa: 6-1 6-2 con cifre dominanti di 31 vincenti, l'84% dei punti con la prima di servizio e due sole palle break concesse nell'ultimo game della partita. Stavolta niente psicodramma: la Muguruza attende agli ottavi la vincente di Diyas-Bertens.