Juan Martin Del Potro potrebbe saltare gli Australian Open 2020 di tennis. La voce giunge direttamente dall’Argentina: a riferirla è il giornalista Bernardo Paredes de La Voz de Tandil, secondo il quale il tennista numero 122 del ranking è ancora alle prese con dei fastidiosi dolori fisici, che stanno mettendo a rischio la sua partecipazione al primo Slam della stagione.

Del Potro ha trascorso il Capodanno proprio nella propria città natale e sta continuando il percorso di riabilitazione dopo l’ennesimo grave infortunio al ginocchio. I dolori fisici sembrano non dargli pace, e questo starebbe facendo riflettere l’argentino sulla possibilità di saltare gli Australian Open e concedersi qualche settimana ulteriore di pausa per riprendersi al meglio e rientrare nel circuito in condizioni migliori, diminuendo la probabilità di deleterie ricadute.

