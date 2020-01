Djokovic naviga facile al 3° turno. Paire, croce e delizia: passa Cilic al 5° set

Tanta carne al fuoco nella notte del Day3 dell’Australian Open. La prima notizia è arrivata dal ritiro per problemi addominali di Kohlschreiber, che ha permesso così il passaggio al 3° turno di Stefanos Tsitsipas senza nemmeno scendere in campo.

La portata principale però era il match del 7 volte campione di questo torneo Novak Djokovic. Nessun problema per il serbo, che in una giornata fortemente ventosa ha regolato a proprio piacimento il giapponese Ito. Per Djokovic “partita vera” solo nel secondo set, dove Ito ha provato a giocarsi il tutto per tutto. Una volta strappato il parziale per 6-4 il numero 2 del mondo è però volato via rapido: 6-1, 6-4, 6-2. Per Djokovic al terzo turno un altro tennista giapponese: Yoshito Nishioka, giustiziere in 3 set della testa di serie numero 30 Daniel Evans.

Video - Australian Open: Djokovic-Ito 6-1 6-4 6-2, gli highlights 02:35

Gli altri risultati importanti nella parte alta del tabellone, se non altro per i colori azzurri. Il potenziale avversario di Matteo Berrettini al terzo turno sarà infatti Sam Querrey. Bella battaglia, quella vinta dal veterano americano: Querrey ha regolato il lituano Berankis per 7-6, 4-6, 6-4, 6-4. Dunque occhio eventualmente per Berrettini: se dovesse superare Sandgren, dall’altra parte della rete ci sarebbe un altro big server americano con parecchia esperienza in più.

Video - ATP Adelaide: Querrey-Barrere 6-7, 6-2, 7-6, gli highlights 02:53

Chi ha trovato il terzo turno per la prima volta in carriera qui in Australia è stato anche l’argentino Guido Pella. Testa di serie numero 22, Pella ha fin qui rispettato il pronostico nel suo lato di tabellone. Per l’argentino vittoria 6-1, 6-4, 3-6, 6-3 sul francese Barrere. Il vincente del match tra Fognini e Thompson finirà proprio in questo spicchio.

Video - Australian Open: Pella-Barrere 6-1 6-4 3-6 6-3, gli highlights 02:59

Il match maratona è invece arrivato tra Cilic e Paire. Sembarava tutto facile per il croato, finalista qui nel 2018. Primo set rapido vinto per 6-2 e poi break avanti per il 4-2 e servizio. A momento di chiudere per andare 2 set a 0 però Cilic ha perso il proprio turno di battuta. E da lì è iniziata la battaglia: Paire è rientrato e vinto il tie-break per 8 punti a 6, ma si è anche imposto nel terzo parziale chiudendolo per 6-3. Anziché dare il colpo di grazia però il francese ha mollato il 4° set con un netto 6-1 a favore di Cilic. Gran battaglia nel 5° e decisivo parziale terminato solo al super tie-break, con Cilic a dominarlo per 10 punti a 3 e conquistarsi il pass per il terzo turno contro Bautista-Agut o Mmoh.