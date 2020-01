È iniziato il 16° Australian Open di Novak Djokovic, campione in carica e vincitore di 7 edizioni a partire dal 2008. Dopo aver vinto la prima edizione dell’ATP Cup con la sua Serbia, Nole aveva l’obbiettivo di stare poco in campo col tedesco Jan-Lennard Struff e ci è riuscito parzialmente, chiudendo il primo set con mezz’ora di ritardo e cedendo il terzo dal break iniziale, prima di regolare il tedesco in 2 ore e 16 minuti sotto il tetto della Rod Laver Arena.

Nel sesto game del primo set, Nole s’allunga contronatura per rispondere in mezzo ai piedi di Struff e salire di un break, mentre Struff cancella il primo set-point sul 2-5 con l’ace e inizia una notevole rimonta fino a 5-5 con un parziale di 11/2 punti. Al tie-break però, Djokovic sale subito 3/0 e chiude il primo set 7-6 (5) nonostante l'ancora (inedita?) resistenza da fondo di Struff e qualche inaspettato errore di rovescio di Nole.

Video - Struff prende tutto e passa in corsa: che punto contro Djokovic 00:38

In avvio di secondo set, Struff subisce il contraccolpo del tie-break cedendo subito la battuta con il primo doppio fallo. Djokovic invece serve solo a zero e condanna il tedesco al doppio break con un parziale di 8 punti consecutivi: l’ultimo è semplicemente straordinario, un passante bloccato in allungo per il cross vincente.

È invece Struff a sorprendere Djokovic in apertura di terzo set - il tedesco non riesce a salire nel punteggio, concedendo subito il contro-break - e ancora nel sesto game consolidando il break di vantaggio dopo aver cancellato un break-point con la volée più difficile della carriera. Nole getta al vento l’ultimo game con 3 doppi falli e Struff vince un meritato parziale con una seconda di servizio molto offensiva, rischiando i colpi da fondo.

Video - Struff gioca la volée della carriera per vincere il terzo set: Djokovic murato 00:47

Per il terzo set consecutivo, in avvio di quarto, arriva il break iniziale: Djokovic serve subito a zero e non fa più giocare Struff, che si consegna con il doppio fallo (4-1) e vede i titoli di coda. Nole vince 7-6 (5), 6-2, 2-6, 6-1 e aspetta al secondo turno il vincente di Tatsuma Ito e Prajnesh Gunneswaran. Una wild card giapponese contro un lucky loser indiano: Djokovic può tirare il fiato festeggiando la 900a vittoria in carriera.