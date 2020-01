Djokovic va veloce: 50° ottavo di finale slam in carriera, Nishioka non è mai un problema

Prosegue l’agile cammino di Novak Djokovic all’Open d’Australia 2020. Il serbo centra per la 50esima volta in carriera gli ottavi di finale in un torneo dello slam.

Un pomeriggio comodo-comodo per Djokovic, che riserva al giapponese Nishioka la stessa sorte che aveva concesso al turno prima all’altro nipponico Ito.

Djokovic comanda il match dal fondo, replicando di fatto la prestazione che aveva già condannato Nishioka alle finale di Coppa Davis lo scorso novembre. Il serbo passa con un rapido e indolore – dal punto di vista anche delle energie fisiche spese – 6-3, 6-2, 6-2. In particolare molto efficiente è stato il servizio, colpo su cui Djokovic ha dichiarato di aver lavorato molto in off-season: 16 aces lungo il corso del match, con una striscia a un certo punto del match di 34 punti consecutivi raccolti quando era in battuta.

Djokovic accede così agli ottavi di finale; lì troverà l’argentino Schwartzman, giustiziere in 3 set di Lajovic.

Schwartzman c’è, non si ferma la corsa di Fucsovics

Sulla carta sarebbe dovuta esserci più battaglia tra Schwartzman e Dusan Lajovic, col serbo che arriva da un ottimo periodo di forma. Così non è stato. L’argentino ha dominato per 2 set e ha annullato nel 3° le chance del serbo di riaprire la partita, cancellando set point. Sarà dunque lui l’avversario di Djokovic sulla trada dei quarti.

Chi invece si conferma come ruolo di ‘ammazzagiovani’ è l’ungherese Marton Fucsovics. Dopo Shapovalov e Sinner infatti Fucsovics fa fuori in 3 set anche Tommy Paul, che l’altro giorno aveva sorpreso con una bella battaglia chiusa al 5° set Grigor Dimitrov. Fusovics si è imposto per 6-1, 6-1, 6-4. Agli ottavi di finale come premio per l’ungherese potrebbe esserci Roger Federer.