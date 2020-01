Dominic Thiem in finale: battuto Zverev in quattro set, l'austriaco sfiderà Djokovic per il titolo

Seguono aggiornamenti...

Dominic Thiem conquista la prima finale in carriera agli Australian Open e dà appuntamento domenica mattina (alle 9:30 italiane) a Novak Djokovic. Si spezza il sogno di Alexander Zverev in una battaglia che dà vita a ribaltamenti nel punteggio e nel gioco, pause da parte di entrambi ma che alla fine consegna il giusto premio al tennista più forte.

L’austriaco conferma, ancora una volta, i progressi fatti sul veloce: miglioramenti nel fisico e in difesa da fondocampo che gli permettono di ribaltare l’inerzia degli scambi e di non subire passivamente con i piedi lontani metri e metri dalla linea di fondo. Il lavoro del team guidato da Nicolas Massu, il suo coach, dà i suoi frutti come già evidenziato a Indian Wells, ma anche a Pechino e Vienna fino alle ATP Finals di Londra.

Da parte Zverev, dopo il break e contro-break iniziale, piazza l’allungo nel settimo gioco e vince un primo parziale in cui Thiem si dimostra incerto. L’austriaco si toglie dagli scambi con troppa fretta, ma riesce a resettare tutto nel secondo set con rinnovata tranquillità. Nel frattempo i doppi falli tornano a bussare alla porta del tedesco che nonostante la rimonta da 1-3 a 3-3 si fa nuovamente strappare la battuta.

Il decimo game del secondo parziale è il più bello della partita: Zverev si esibisce in un contro smash alla Federer, Thiem risponde in un duello al volo ma concede due chance. L’austriaco da fondo, però, tiene e sistema tutto prima a rete e poi con l’ace. È ancora la varietà e l’abbondanza di soluzioni che esalta il numero 5 del mondo, a differenza del tedesco, troppo dipendente dal servizio.

Zverev ribalta il terzo set dall’1-3 al 4-3 e lo trascina al tie-break: Thiem trova solo prime di servizio nel momento della verità, con il dritto lungolinea e il rovescio incrociato chiude e si prende un parziale durato 82 minuti. Il tedesco subisce il contraccolpo e si aggrappa a un nuovo tie-break, dove però rispolvera la sua versione più traballante, con un doppio e uno smash fuori di metri.

In tre ore e 42 minuti Dominic Thiem completa l’opera per 3-6 6-4 7-6(3) 7-6(4) e si guadagna la terza chance di vincere uno Slam, dopo le sconfitte in finale al Roland Garros nel 2018 e 2019 al cospetto di Rafa Nadal. Se il re della terra battuta l’ha privato della gioia estrema, il signor Australia – già recordman con sette trionfi – cercherà di fare altrettanto.

Video - Contro smash alla Federer: Zverev punisce Thiem con un gran colpo da fondocampo 00:38