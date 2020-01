Federer, la rivincita è dolcissima: Millman ko al super tie-break, lo svizzero fa 100 a Melbourne

Seguono aggiornamenti...

Probabilmente John Millman si meritava questo successo in virtù di una prestazione sontuosa, ma Roger Federer se lo merita ancora di più. In una notte da tregenda, quando a Melbourne stava per scoccare l’una, lo svizzero cancella la delusione degli US Open 2018, quando l’australiano lo rimontò a New York e lo eliminò con la complicità di un’umidità record.

Questa volta è il sei volte campione degli Australian Open a trafiggere il padrone di casa e lo fa in un modo che parzialmente – ovviamente la posta in palio non era nemmeno lontanamente paragonabile – lo ripaga dall’immensa delusione di Wimbledon. La finale contro Djokovic resterà per sempre un dolore lancinante, ma per un attimo viene lasciata da parte perché il destino, per una volta, scende in campo e presta soccorso al 20 volte campione slam.

Lo fa nel momento in cui tutto era pronto per la conferenza stampa di commiato di Federer, una scena a cui lui stesso si è abituato troppe volte in tempi recenti, sul punteggio di 8-4 al super tie-break. Lo svizzero, che non ne aveva mai giocato uno in carriera (la novità australiana risale all’anno scorso), risorge dalle sue ceneri e chiude una partita indimenticabile con sei punti consecutivi per il 4-6 7-6(2) 6-4 4-6 7-6(8).

Una storia lunga quattro ore e tre minuti inizia nel peggiore dei modi per Federer. Dall’altra parte della rete c’è un muro che si esalta negli scambi lunghi e scarta il regalo che lo svizzero gli confeziona: il contro-break del 4-5 viene, infatti, spazzato via da un break a zero fin troppo comodo per Millman. Si carica a ogni quindici l’australiano che cerca il suo angolo e si esalta pian piano che il match si trasforma in una battaglia. Il campione di Basilea vince, però, per 7 punti a 2 il tie-break del secondo parziale grazie a una stop volley prelibata.

La rimonta prende corpo nel terzo set, quando dal 40-15 è Millman a farsi sorprendere, catturato a rete e passato come un topolino in gabbia. Il numero 47 del mondo non è, però, quel tipo di giocatore disposto ad arrendersi. È un combattente nato e davanti al suo pubblico continua a spingere e a rimanere con la testa in una partita ancora molto lunga. Nel settimo gioco del quarto parziale Federer, sfiancato dalla resistenza del suo avversario, subisce il break che anticipa un quinto set da cuori forti.

Video - Una rimonta da sogno: 6 punti consecutivi che valgono il successo di Federer 05:05