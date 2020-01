Federer sbarca a Melbourne per la 21ª volta: record e primo successo contro Johnson

Come d'incanto Roger. Sua Maestà inaugura il suo Australian Open numero 21 in carriera con una vittoria netta sull'americano Steve Johnson, numero 75 della classifica Atp che ha raggiunto Melbourne nelle ultime ore, dopo aver vinto la finale del challenger di Bendigo contro il nostro Stefano Travaglia. Bastano un'ora e 20 minuti al campione di Basilea per liquidare 6-3 6-2 6-2 il suo avversario e festeggiare il successo numero 98 sul cemento australiano, il 358° negli Slam. Una prova di forza che evidenzia l'ottima condizione fisica di Federer che non giocava un match ufficiale dallo scorso novembre in occasione delle Atp Finals. Al secondo turno il numero 3 del mondo incontrerà il vincente tra il serbo Krajinovic e il francese Halys

" Sono molto contento di essere di nuovo qui in Australia, mi dispiace di aver saltato l’ATP Cup, l’ho guardata in tv! Ottimo primo turno per me, sono contento, mi sono allenato senza avere intoppi, sto giocando bene e si vede in campo. L’evento benefico per contribuire a riparare i danni degli incendi è stato emozionante, bello e giusto che ci fossero i top player. La prima volta qui, 20 anni fa? Nel 2000 mi ricordo di aver battuto Chang, che ora fa il coach contro di me! (Roger Federer a fin partita) "

M. Fucsovics b. D. Shapovalov 6-3 6-7 6-1 7-6

Nonostante una notte fortemente caratterizzata dalle piogge, con le interruzioni nel primo pomeriggio australiano che ha di fatto bloccato tutto il programma, il maschile ha comunque risentito della prima grande uscita: è quella di Denis Shalpovalov. La testa di serie n°13 del tabellone maschile si è fatta sorprendere dall’ungherese Fucsovics, autore di una partita solida e decisamente più “calma” rispetto a quella del canadese. Shapovalov si è infatti innervosito da un match in cui lui stesso ha dichiamato: “Stavo bene, arrivavo bene, sono solo stato troppo nervoso”. Il canadese ha visto sfuggire via il primo set e anche per rimettere in equilibrio il secondo ha dovuto faticare non poco, con un tie-break vinto per 9 punti a 7. Proprio a inizio terzo però Shapovalov ha perso la calma, con un warning dopo aver lanciato la racchetta che il canadese ha ritenuto ingiusto: da lì il set è sfuggito via per 6-1 e si è poi complicato non poco il pomeriggio. Shapovalov ha provato a calmarsi e a rimettersi in corsa nel quarto parziale, ma Fucsovic si è dimostrato avversario solido e tosto chiudendo questa volta lui il tie-break: 6-3, 6-7, 6-1, 7-6 il finale. L’ungherese attende ora con ogni probabilità Jannik Sinner: interrotto dalla pioggia sul più bello, ovvero 2 set a 0 sopra e 4-4 contro l’australiano Purcell.