Federer sorteggiato dalla parte di Djokovic: Berrettini sfida Harris, Sinner attende un qualificato

Seguono aggiornamenti...

I giochi sono fatti. Il sorteggio degli Australian Open vede Nadal esordire con Hugo Dellien: il mancino di Manacor si trova dalla parte di Daniil Medvedev, il giocatore battuto nella bellissima finale degli US Open. Novak Djokovic, invece, potrebbe incrociare Roger Federer in un’ipotetica semifinale ma la strada è ovviamente molto lunga. Il serbo debutterà con Struff mentre lo svizzero incrocia Steve Johnson: dalla parte del numero due del mondo c’è Tsitsipas in un possibile quarto ma anche Raonic, Cilic, Bautista e Schwartzman. Sulla strada del fuoriclasse di Basilea c’è Hurkacz al terzo turno, uno tra Shapovalov, Dimitrov o Sinner agli ottavi. Ai quarti potrebbe esserci una sfida con Matteo Berrettini.

I possibili ottavi di finale

Nadal-Khachanov (o Kyrgios)

Thiem-Monfils

Medvedev-Wawrinka

Goffin (o Rublev)-Zverev

Berrettini-Fognini

Federer-Shapovalov (o Dimitrov)

Tsitsipas-Bautista

Schwartzman-Djokovic

Gli italiani

Kyrgios-Sonego

Kecmanovic-Seppi

Cecchinato-Zverev

Berrettini-Harris

Opelka-Fognini

Sinner-qualificato

Tsitsipas-Caruso

Garin-Travaglia