Finalmente Camila Giorgi! Vince in uno Slam dopo un anno, è al secondo turno

La miglior medicina è la vittoria e Camila Giorgi ne aveva assolutamente bisogno. Dopo un anno – era il 19 gennaio 2019 quando l’azzurra perse per mano della Pliskova in tre set al terzo turno – la tennista marchigiana torna a vincere un match negli Slam. La scorsa edizione degli Australian Open, sull'onda lunga di un ottimo 2018, sembrava rappresentare il preludio a un anno positivo per la Giorgi. Invece, il suo 2019, condizionato dall'infortunio al polso, è stato un calvario. Speriamo dunque che nel 2020 possa succedere l'esatto opposto.

Serviva un successo così, senza discussioni, alla giocatrice di Macerata. La qualificata Antonia Lottner, numero 156 del mondo, non può reggere il ritmo dettato dalla sua avversaria da fondocampo. Il primo break arriva chirurgico nell’ottavo gioco e il secondo parziale si apre con un nuovo allungo della Giorgi. La tedesca recupera subito la battuta, ma la cede nuovamente nel game successivo.

Video - Australian Open: Giorgi-Lottner 6-3 6-3, gli highlights 02:38

Antonia Lottner resiste nel quinto lottatissimo gioco, ma al servizio Camila Giorgi concede le briciole chiudendo con un doppio 6-3 in un’ora e 20 minuti di partita. L’azzurra è precisa e implacabile nelle palle-break con una percentuale del 100% (quattro su quattro trasformate). Per lei al secondo turno ci sarà la vincente del match tra Vondrousova, finalista al Roland Garros, e la navigata Svetlana Kuznetsova. La risalita della Giorgi dalla posizione numero 102 del ranking WTA – piazzamento che non le si addice – a lidi più consoni ricomincia da Melbourne.