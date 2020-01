Fognini s'inchina a Sandgren in quattro set: l'Italia lascia Melbourne

Seguono aggiornamenti...

Finisce con l’inchino di Tennys Sandgren al pubblico di Melbourne l’ottavo di finale che sancisce l’addio dell’Italia agli Australian Open 2020 nei due tornei di singolare. Fabio Fognini si complimenta con il tennista americano, protagonista di una nuova impresa nel primo Slam della stagione a due anni di distanza, quando riuscì a ottenere il risultato migliore della carriera nei major tra lo stupore generale.

Sandgren bissa i quarti del 2018 in virtù di una partita costante e generosa. È proprio la continuità a tradire il tennista di Arma di Taggia che nel bene e nel male è sempre il padrone della scena. Il primo set è già un chiaro indizio della trama: l’azzurro non concede nemmeno un punto nei primi tre turni di battuta, mentre lo statunitense è costretto a salvare faticosamente cinque palle-break. Il dominio negli scambi da fondocampo è evidente ma non si traduce in un punteggio favorevole al giocatore numero 12 del mondo: Fognini ha più sensibilità, più colpi, più varietà, più pulizia e un fisico più brillante negli spostamenti laterali.

Fognini gioca meglio a tennis, ma Sandgren con pazienza si affida al servizio e si toglie dai guai con l’umilità di chi si aggrappa a quello che ha. Il vincitore di Monte Carlo recupera dallo 0-4 del tie-break ma dal 5-5 si lascia scappare il primo parziale dalle mani. Il contraccolpo psicologico è pesante con l’americano che vola senza sudare sul 4-0. Fognini, però, può permettersi di entrare e uscire dalla partita a suo piacimento e ribalta il set fino al 5-4 in suo favore. Nell’undicesimo game, però, Sandgren sfrutta un’altra pausa del suo avversario e raccoglie il massimo nel gioco successivo.

Fognini, sotto due set a zero, piazza il contro-break del 2-2 con pazienza: il talento non si discute e quando sale in cattedra il tennista di Arma di Taggia fa vibrare il pubblico italiano. Il lavoro ai fianchi paga e nel secondo tie-break non c’è storia. Sandgren, incassato il terzo parziale, ha il merito di non mollare neanche per un secondo guadagnandosi gli applausi di Fognini. L’americano, forte di un servizio sempre estremante redditizio (il 51% di prime in campo dell’azzurro stride rispetto al 67% del signor “Tennys”) si conferma chirurgico fino in fondo: l’ultimo strepitoso punto è un manifesto della sua prova, così come quel 100% di trasformazione delle palle-break (5 su 5).

Il 38% (3 su 8) è altrettanto eloquente per Fognini che, dopo le maratone con Opelka e Thompson nei primi due turni, non trova più la forza di dare vita a un altro quinto set. Restano dei rimpianti per un quarto di finale che all’Italia manca dal 1991 agli Australian Open (Cristiano Caratti), resta un po’ d’amaro in bocca perché il ligure aveva la possibilità di eguagliare il suo miglior risultato negli Slam (i quarti centrati al Roland Garros 2011). Invece, è Tennys Sandgren a regalarsi un altro sogno australiano diventando un incubo per i colori azzurri dopo aver eliminato anche Matteo Berrettini. Il numero 100 del mondo – ranking che non si addice al suo valore – attende Fucsovics o Federer.