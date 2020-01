Gulbis è vivo e ancora lotta: il lettone fa il colpaccio, fuori Auger-Aliassime! Medvedev ok

Una notte da record con una quantità enorme di partite di primo turno da giocare, causa pioggia della giornata di lunedì che aveva rallentato il programma. Erano dunque tantissimi i big in programma in tabellone.

Il risultato di punta, quello più sorprendente, arriva dal campo 1574. E’ il redivivo lettone Ernests Gulbis, semifinalista al Roland Garros nel 2014 (e top10 proprio in quell’anno), attuale numero 256 del mondo, a piazzare il colpaccio. Gulbis infatti supera la testa di serie n°20 del tabellone maschile e promessa del tennis futuro Felix Auger-Aliassime.

Una vera impresa quella di Gulbis, che trova una partita vecchia maniera in uno slam in cui non vinceva una partita nel tabellone principale del 2014, quando superò Juan Monaco. Un Gulbis eccellente al servizio e bravo a mettere in difficoltà un Aliassime con ancora poca esperienza per uscire da questo tipo di situazioni. Gulbis ha giocato un tennis solido e confermato quel talento mai messo in discussione da nessuno lungo il corso della carriera, ma mai onorato a dove con continuità dal punto di vista sia tennistico che professionale. Nella stagione che lo porterà a spegnere 32 candeline però Gulbis evidentemente tenta di provarci ancora una volta. Decisiva, in questa partita, il tie-break dominato del terzo set, autentico spartiacque dopo un match che Auger-Aliassime era riuscito a riportare in equilibrio. Gulbis si è imposto per 7-5, 4-6, 7-6, 6-4 centrando dunque un clamoroso secondo turno: troverà il vincente della sfida tra Bedene e Duckworth. Piange invece il Canada, che in due giorni al primo turno perde sia Shapovalov che appunto Auger-Aliassime.

Su tutti Dominic Thiem. L’austriaco, testa di serie n°5 del tabellone, è passato in 3 comodi set sul francese Mannarino. Per Thiem una bella partita in controllo, con tanti dei suoi colpi lasciati andare col rovescio: 6-3, 7-5, 6-2 il punteggio che regala all’austriaco, qui in Australia mai oltre gli ottavi di finale, il secondo turno contro il vincente tra Ramos-Vinolas e Alex Bolt.

Più complicato invece il primo turno del vincitore dell’edizione 2014 Stan Wawrinka. Lo svizzero affrontava Dzumhur, un avversario con cui era sotto nei precedenti per 2-1. Il bosniaco si è confermato avversario tosto, con tante variazioni al servizio. Per due set c’è stato grande equilibrio, con un solo turno di servizio lasciato per strada (da Dzumhur nel 12° gioco del primo set). Poi però Wawrinka ha cambiato passo sul più bello, con due break sul 4-4 sia nel terzo set che nel quarto che hanno regalato allo svizzero il pass per il secondo turno: lì troverà Seppi o Kecmanovic.

Redivivo anche Marin Cilic, che vince una bella partita contro Corentin Moutet. Per Cilic, qui finalista nel 2018 contro Federer, un successo in 3 set: 6-2, 6-3, 6-4. Bello il suo secondo turno: sfiderà infatti Benoit Paire, vincitore per 6-0 al 5° set di una strana battaglia contro Stebe.

Se la vede brutta ma la gira la testa di serie n°31 Hurkacz. Il polacco, uno dei giocatori più in crescita e outsider di potenziale entità per il futuro, deve imbattersi in una super rimonta. Hurkacz va sotto di due set con l’austriaco Novak, poi la gira passando al 5°: 6-7, 1-6, 6-2, 6-3, 6-4.

Una partita che sulla carta poteva diventare tosta era quella tra Lajovic ed Edmund. Il serbo, testa di serie n°24, sfidava il semifinalista del 2018 Kyle Edmund. Lajovic ha però dominato la partita, passando in 3 set e confermando le buone cose fatte vedere in ATP Cup: 7-6, 6-3, 7-6 il finale. Lajovic trova ora la wildcard australiana Polmans.

Infine, Daniil Medvedev regola in quattro set Frances Tiafoe. Un test tosto, non solo sulla carta, per il finalista degli US Open, costretto a spegnere le ambizioni del 22enne americano che difendeva i quarti di finale della passata edizione. Finisce 6-3 4-6 6-4 6-2 e il russo non è soddisfatto: