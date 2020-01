Il capolavoro di Coco: la Gauff elimina la campionessa Osaka e vendica il 3° turno degli Us Open

La vendetta è un piatto che va servito freddo. Freddissimo direbbe Coco Gauff. A distanza di 5 mesi dalla lezione di tennis tenuta da Naomi Osaka a Flushing Meadows, la 15enne di Atlanta si prende la rivincita sulla giapponese campionessa in carica a Melbourne. Un'impresa che catapulta Cory agli ottavi degli Australian Open dove sfiderà la vincente della sfida tra la cinese Zhang e la testa di serie Kenin.

Video - Cori Gauff piange dopo la sconfitta, Naomi Osaka la consola: "Non vergognarti delle tue emozioni" 00:31

Dalle lacrime di New York al sorriso a 32 denti della Margaret Court Arena: la crescita tecnica, la tenuta mentale e la velocità di Coco sorprendono l'ex numero 1 al mondo che termina il match con 30 errori gratuiti. Una barbarità. L'ultimo, un dritto lungo, innesca il match point della teenager americana: Naomi chiama invano l'occhio di falco, si accovaccia e fissa il vuoto. E' la resa. Il paradosso. Sembra lei la 15enne alle prime armi davanti alla tennista più esperta. I ruoli si ribaltano in un partita degna di Hollywood che spedisce virtualmente la Gauff nella top 50 del ranking Wta. Un capolavoro se si pensa che ha iniziato il 2019 alla posizione 689.

La classe 2004 non si fa rapire dall'emozione come successo nel netto 6-3 6-0 dello scorso agosto e attende il momento giusto per colpire che arriva nell'ottavo gioco: break chirurgico e primo set che portato a casa 6-3. Corsi e ricorsi. Osaka è nervosa, imprecisa, impaziente. Sbaglia colpi che non si può permettere una top5. E' irriconoscibile. E' il suo punto più basso dal primo turno contro la kazaka Putinceva a Wimbledon 2019, allora i non forzati furono 38. Con il passare dei minuti la confusione di Naomi aumenta esponenzialmente. Prima il break dell'avversaria a inizio secondo parziale, poi un segnale di vita con il controbreak, infine un filotto impietoso di 11 punti a 1. Un passaggio a vuoto che la giapponese non riesce a recuperare. L'epilogo? 6-4 e l'urlo liberatorio della Gauff che batte la seconda top 10 in carriera dopo Kiki Bertens a Linz. E' solo l'inizio. Il futuro è ai suoi piedi.