Jannik Sinner debutta con Purcell, Camila Giorgi sfida Antonia Lottner

Si sono concluse le qualificazioni degli Australian Open ed è dunque tutto pronto per l’inizio del torneo. Nella notte tra domenica e lunedì, cominceranno i match del primo turno del tabellone principale. C’erano delle caselle vuote che interessavano da vicino i nostri giocatori (sono 12 gli italiani al main draw): ora possiamo scoprire tutti gli abbinamenti mancanti.

Jannik Sinner debutterà con l’australiano Max Purcell, numero 216 del mondo. Per l’altoatesino, in caso di vittoria, ci sarà con ogni probabilità Denis Shapovalov in un affascinante secondo turno. Il canadese nato a Tel Aviv ha solo 20 anni ma è da oltre due stagioni sui radar del tennis mondiale (l’esplosione è avvenuta nell’estate del 2017). Sinner alle Next Gen di Milano ha sbagliato solo una partita – quella con il francese Ugo Humbert – dimostrando in campo e confessando in conferenza stampa di avere dei problemi contro i tennisti mancini. Shapovalov sarebbe quindi un gran test: che l’allenamento con Nadal in questi giorni a Melbourne sia servito al nostro 2001 in tal senso?

Jannik Sinner-Max Purcell

Anche Camila Giorgi ora conosce il nome della sua avversaria: si tratta della tedesca Antonia Lottner, 23enne numero 156 del mondo. Una giocatrice che non è mai andata oltre il primo turno nei major non può rappresentare un ostacolo proibitivo, ma il cammino della marchigiana è ricco di incognite. Fuori dalle prime 100, la Giorgi non ci andava da sette anni: l’attuale numero 102 del mondo, condizionata da quella maledetta infiammazione al polso nel 2019, cercherà di ripartire.

Antonia Lottner-Camila Giorgi

Camila Giorgi - Australian Open 2019Getty Images

Dalle Marche con furore proviene anche Elisabetta Cocciaretto che, dopo aver superato i tre turni di qualificazione, potrà godersi la prima partecipazione al tabellone principale di uno Slam: per lei sicuramente ci sarà un campo importante contro Angelique Kerber che non è più la straordinaria tennista che vinse questo torneo nel 2016, ma che vanta un palmares che mette soggezione.

Elisabetta Cocciaretto-Angelique Kerber

Infine, anche Martina Trevisan vivrà la prima esperienza in un main draw dopo l'exploit con la Bouchard. La 26enne nata a Firenze, numero 154 del ranking WTA, si misurerà con le bordate dell'americana Sofia Kenin, 21enne e numero 15 del mondo. In bocca al lupo!

Martina Trevisan-Sofia Kenin