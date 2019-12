Ci sarà anche Juan Martin Del Potro a Melbourne per l’edizione 2020 degli Australian Open. L’argentino, i cui problemi fisici continuano a tormentarlo senza sosta, ha infatti intenzione di utilizzare il ranking protetto per partecipare al primo Slam dell’anno, essendo precipitato al numero 123 delle classifiche mondiali.

Del Potro, in carriera, non ha mai particolarmente brillato nel primo Slam dell’anno in relazione agli altri. L’argentino ha raggiunto i quarti di finale per due volte, nel 2009 e nel 2012, perdendo in entrambi i casi contro Roger Federer. Si tratta dell’unico dei quattro tornei maggiori in cui non è mai arrivato in semifinale, e anzi non lo ha disputato in quattro delle ultime cinque occasioni, giocando soltanto nel 2018, anno in cui si è spinto fino al terzo turno, dove fu sconfitto dal ceco Tomas Berdych.

