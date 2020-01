Kvitova, paura e poi rimonta: la ceca supera Sakkari in 3 set e vola ai quarti

Prima la “paura”, poi la rimonta. Prosegue la corsa di Petra Kvitova, finalista della passata edizione di questo torneo e qui testa di serie n°7 del tabellone femminile. E’ la tennista ceca la prima qualificata ai quarti di finale dello slam australiano, dopo una vittoria in 3 set sulla greca Maria Sakkari.

La testa di serie n°22 ha infatti tenuto fede alle attese ma soprattutto alla propria natura di combattente, “vendendo” alla Kvitova un match tutt’altro che banale. Kvitova, però, ci ha messo anche del suo. Con una partenza dei blocchi a rilento – break subìto in apertura – e un’andatura del primo set in generale troppo falloso. Persino nel finale del primo parziale, quando era riuscita a rientrare, una nuova serie di break e controbreak hanno acceso il finale. Inevitabile al tie-break, dove nella confusione generale della Kvitova al servizio, Sakkari si è portata via il primo parziale per 7 punti a 4.

Kvitova ha avuto però il merito di ordinare le idee e soprattutto il suo tennis da metà del secondo set, quando dopo aver perso il servizio per la quarta volta nella partita, ha iniziato in qualche modo a rimettere in sesto prima la risposta e poi i propri turni di battuta, ristabilendo le vere gerarchie tra le differenti cilindrate del tennis tra le due, soprattutto nei colpi piatti dal fondo. Da lì è girata la gara, con la ceca capace di piazzare un parziale di 10 game a 2 che hanno così gestito di lanciare la rimonta poi così conclusa: 6-7, 7-3, 6-2 il punteggio. Kvitova accede così ai quarti di finale dove troverà la vincente del match tra la n°1 del mondo Ashleigh Barty e l’americana Riske.

Video - Australian Open: Kvitova-Sakkari 6-7 6-3 6-2, gli highlights 02:53

seguiranno aggiornamenti con le altre partite nel corso della nottata/mattinata