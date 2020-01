Le 5 domande agli Australian Open 2020

1. Gli incendi metteranno davvero a repentaglio lo svolgimento del torneo?

La situazione, come avrete intuito dai vari canali media e dai social network, è piuttosto seria. Ma è negli ultimi giorni che si è fatta degna di nota. Fino a prima dell’inizio delle qualificazioni l’aria sopra la CBD di Melbourne (dove di fatto si gioca il torneo) era stata una delle meno colpite dal fenomeno del fumo portato dagli incendi. La sera prima però proprio dell’inizio delle qualificazioni la situazione è decisamente peggiorata, aprendo di fatto il vaso di Pandora.

Gli organizzatori hanno infatti hanno deciso di dare il via libera al gioco posticipando l’inizio solo di un’oretta: e la prima giornata è stata un autentico disastro. La pioggia è poi arrivata su Melbourne a risolvere la gaffe dell’Australian Open, liberando cielo e aria e lasciando spazio a giornate più normali nei successivi giorni di qualificazione. Tutto risolto, quindi? No. Fuori, l’Australia, seppur in maniera meno grave rispetto a 2/3 settimane fa, continua a bruciare. Ed è proprio questo il problema. Sono focolai anche a 300/400 chilometri di distanza dalla città a poter essere “trasportati” dal vento, rendendo l'aria irrespirabile e il cielo di Melbourne più simile a quello di un distretto industriale cinese che a una città australiana. E dunque il livello di allarme resta estremamente alto. Tra sabato e domenica l’aria è però migliorata, con le perturbazioni che hanno dato una mano. Dal canto dell’organizzazione certamente verrà prestata comunque più attenzione rispetto al Day1 delle qualificazioni: l’arrivo dei big sarà certamente più tutelato rispetto alla povera Jakupovic, per intenderci.

Video - Cattiva qualità dell'aria: Jakupovic costretta al ritiro durante le qualificazioni 03:24

Prima del torneo l’Australian Open aveva comunicato come in caso di scarsa qualità dell’aria l’evento sarebbe potuto diventare ‘indoor’, garantendo con le 3 arene più importanti e gli 8 campi d’allenamento all’interno della struttura, la possibilità di giocare con l’aria filtrata dall’impianto di condizionamento. Opzione, quella dei campi d’allenamento, a cui però crediamo poco: non sono infatti coperti da telecamere, non hanno tribune e il semplice pubblico non può avere accesso. Insomma, si tiferà sostanzialmente per della pioggia che di tanto in tanto pulisca l’aria. Il resto lo faranno le 3 arene principali e le dita incrociate degli organizzatori.

Il cielo sopra Melbourne offuscato dal fumo degli incendi durante il primo giorno delle qualificazioni dell'Australian Open 2020Getty Images

2. Come si arriva a questi Australian Open, chi ha iniziato meglio la stagione?

In articoli più specifici, per chi volesse approfittarne, abbiamo già analizzato la situazioni dei grandi nomi, qui; e degli italiani, qui. In breve la situazione è piuttosto semplice. Il favorito nel tabellone maschile è il campione in carica Novak Djokovic (per leggere tutti i pronostici della redazione di Eurosport, compreso quello di Roberta Vinci, clicca qui), che con l’Australia e con l’enorme comunità serba presente ha un feeling particolare; e nel femminile è come al solito in questo particolare momento storico impossibile indicare un nome. I primi tornei dell’anno sono però stati vinti da Andrej Rublev, che si è imposto sia a Doha che ad Adelaide, diventando il primo tennista dal 2004 a oggi a vincere due tornei prima dell'Australian Open (Dominik Hrbatý l'ultimo).

Nel femminile invece c'è stata più varietà: Karolina Pliskova (Brisbane), Ekaterina Aleksandrova (Shenzen), Ashleigh Barty (Adelaide), Elena Rybakina (Hobart) e Serena Williams (Auckland). Soprattutto la vittoria di Serena ha fatto rumore, perché tra maternità, difficoltà, infortuni, episodi controversi e chi più ne ha più ne metta, la Williams non vinceva un torneo proprio dall’Australian Open 2017, quando sconfisse sua sorella Venus (sapendo di essere già in attesa della futura figlia Olympia). Occhio però a prendere troppo per buone le indicazioni dei tornei di preparazione dell’estate australiana: paradossalmente non sono sempre un buon termometro. Anzi, chi ha ben fatto nelle settimane precedenti, difficilmente negli ultimi anni si è poi imposto anche a Melbourne.

Video - Djokovic, Nadal, Federer e... Seppi! I 5 colpi più iconici degli ultimi anni 03:19

3. Chi c'è e chi manca?

I soliti ‘big 3’ sono presenti e come sempre attesissimi; così come presente è anche una Serena Williams che promette battaglia. Ci sono però anche tante assenze: nel maschile mancano due Top20 come Nishikori e de Minaur, ma anche Pouille, Del Potro e Andy Murray. Lo scozzese in particolare, 5 volte finalista a Melbourne, si è cancellato anche dai tornei indoor europei post Australia, dichiarando che non metterà più a rischio il proprio fisico. Il ritorno di Murray ad alto livello resta dunque un percorso al momento ancora piuttosto complicato. Tra i Top100 da segnalare anche l'assenza di Nicolas Jarry: dopo anni di 'pesci piccoli', il cileno, n°77 del mondo, è stato pizzicato positivo agli anabolizzanti dopo un controllo a novembre in Coppa Davis (e insieme a lui l'attuale n°1 in doppio, il colombiano Robert Farah).

Nel tabellone femminile invece l’assenza più pesante è quella di Bianca Andreescu, vincitrice degli ultimi US Open: per la canadese ancora problemi al ginocchio; un fastidio che si porta dietro ormai dalle WTA Finals di Shenzen. Sempre nel femminile manca anche la 2 volte vincitrice di questo torneo Victoria Azarenka, che si è cancellata ancora prima dell’entry list per ‘motivi personali’ (probabilmente è ancora una faccenda legata alla custodia del figlio). Per il resto c’è la solita elite del tennis mondiale: chi il migliori condizioni, chi meno, ma comunque presenti.

Bianca Andreescu, US OpenGetty Images

4. Perché ogni anno aumenta il montepremi?

Per una miccia ormai accesa da parecchio tempo, in una rincorsa di slam in slam che vede ritoccare di volta in volta il montepremi complessivo. Banalmente: ogni slam punta a primeggiare sull’altro, forte di un adeguamento al rialzo che è permesso sostanzialmente dal continuo incremento di spettatori – (e dei prezzi dei biglietti) – ma soprattutto degli incassi dalle televisioni. C’è da dire però che del rialzo hanno beneficiato soprattutto le 'classi povere'.

Gli aumenti più importanti sono infatti arrivati per i 3 turni di qualificazione e i primi due turni del main draw, dove sostanzialmente si è alzato come minimo del 20% il prize money rispetto allo scorso anno. 20mila dollari australiani per il primo turno di quali, 33% in più; 32.500 per il secondo di quali, 30% in più; 50.000 per il terzo turno di quali, 25% in più; 90.000 per il primo turno del main draw, 20% in più; 128.000 per il secondo turno, 21.90% in più. E così via dicendo, in un assottigliarsi della percentuale dell'aumento che arriva fino ai 4 milioni e 120mila dollari australiani riservati al vincitore del singolare, “solo” lo 0.49% in più rispetto alla scorsa edizione. Insomma, il tennis prosegue il suo sostanziale periodo di buona forma economica, almeno dentro i tornei degli slam. L’Australian Open lo dimostra ancora una volta.

Novak Djokovic passa all'incasso durante la premiazione degli ultimi Australian Open: anche nel 2020 sarà record per il vincitore che si metterà in tasca più di 4 milioni di dollari australianiGetty Images

5. Ci saranno delle novità rispetto alle passate edizioni?

Sì. La più rilevante è quella del cambio di superficie. Dal punto di vista cromatico non cambierà nulla, vedrete – e avete già visto nelle qualificazioni – il consueto blu. E’ cambiato però il fornitore della superficie dei campi: il Plexicushion che fu introdotto nel 2008 è stato abbandonato in favore del Greenset. Ergo si completa la rivoluzione iniziata lo scorso anno quando ci fu anche il cambio di palline, con il passaggio da Wilson a Dunlop. Ne venne fuori un torneo generalmente descritto come “più veloce”. Vedremo se sarà così anche quest’anno, con Greenset che è un fornitore del circuito soprattutto di campi indoor (anche se non mancano chiaramente gli outdoor nella WTA).

Al di là di questo non ci sono altre clamorose novità: l’impianto resta tale; dal punto di vista logistico stanno proseguendo i lavori alla struttura adiacente dalla Rod Laver Arena che ospiterà in futuro tutti gli uffici di Tennis Australia. Ricordiamo, casomai, la particolare formula introdotta dallo scorso anno in caso di arrivo al tie-break del set decisivo: da giocarsi al meglio dei 10 punti anziché dei classici 7.