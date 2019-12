Murray infortunato: forfait per gli Australian Open

Forfait di Andy Murray in vista degli Australian Open, in programma nella terza e quarta settimana di gennaio, per un problema pelvico.

Lo ha fatto sapere Matt Gentry, agente del campione britannico, al momento 125 nel ranking mondiale dell'Atp, che ha perso cinque finali in carriera a Melbourne. L'infortunio patito dal 32enne in Coppa Davis "non si è risolto tanto rapidamente quanto sperato".

Coontinua dunque il calvario per il lo scozzese, che non riesce a decollare dopo l'intervento all'anca che l'ha fermato per lungo tempo.