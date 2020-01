Nadal cade, Thiem firma l'impresa: l'austriaco conquista la prima semifinale a Melbourne

Seguono aggiornamenti...

La caduta del numero uno del mondo è fragorosa. Rafa Nadal lascia gli Australian Open nervoso, frustrato, ma non tanto per le polemiche verso il giudice di sedia, quanto per la superiorità di Dominic Thiem, un giocatore che negli Slam aveva battuto cinque volte su cinque e che nell’ultimo quarto di finale di Melbourne si dimostra semplicemente più forte.

Video - Thiem, rovescio incrociato terrificante: il punto della svolta nel primo set 00:56

È questa la notizia più difficile da accettare per il mancino di Manacor. Thiem non concede nulla al servizio nei primi game, ma nell’ottavo gioco incappa in due errori non forzati che mandano Nadal sul 5-3. L’austriaco dà il primo grande segnale prevalendo nel durissimo game successivo, chiuso con una risposta vincente e il contro-break. Lo spagnolo trova il suo dritto a sventaglio per il 3-4 del tie-break, ma proprio quel colpo lo tradisce per un errore non da lui.

Video - Nadal imbufalito con il giudice di sedia: "Non ti piace il buon tennis" 00:57

La risposta di dritto e l’inside-in di Thiem coincidono con il primo 7-6. La risposta di Nadal non tarda ad arrivare, ma l’austriaco recupera un altro break al numero uno del mondo. Il 4-4 del secondo parziale ci mostra il volto più vulnerabile di Rafa - una faccia già palesatasi con Kyrgios – che commette un doppio fallo pesantissimo. Non sembra vero, ma è così perché Nadal poco prima si era anche arrabbiato con il giudice di sedia che l’aveva ripreso per la proverbiale lentezza nel servire.

Dominic Thiem - Australian Open 2020Getty Images

Il secondo tie-break è ancor più emblematico: Nadal recupera da 0-4 a 4-4 ma Thiem spinge con coraggio e beneficia di una palla corta fin troppo comoda per poi estrarre il passante. È il momento di scomodare corsi e ricorsi perché il vincitore di 19 Slam non rimonta uno svantaggio di due set a zero nei major da Wimbledon 2007 (contro Mikhail Youzhny) ma la voglia di non arrendersi del campione si esalta nel terzo set.

Video - Thiem scivola, cade ma vince lo stesso il punto: Nadal frustrato 01:11

C’è ancora spazio e tempo sul ring per una rimonta, ma Thiem ha ancora una volta il merito di ribaltare l’inerzia nel secondo game (quando sopravvive a tre palle-break) e nel quarto (quando è lui ad allungare). La spinta si place nel decimo gioco contro un giocatore che si ciba di tensione. Nadal fa 5-5 e riapre tutto. Un altro tie-break plasma il verdetto e l’austriaco, avanti 5-2, sbaglia un dritto fin troppo banale per lui, sul primo match-point. Il passante di rovescio di Thiem, con benedizione del nastro, offre l’ultima decisiva occasione al numero cinque del mondo.

Nadal perde per la prima volta in carriera tre tie-break in una partita e Thiem si prende la rivincita dopo quel precedenti – l’unico sul cemento – prima di oggi finito 7-6 al quinto per Rafa dopo quattro ore e 54 minuti di battaglia agli US Open 2018. Erano 23 anni che un austriaco non conquistava la semifinale a Melbourne. Era Thomas Muster e Thiem lo eguaglia con merito vantando un bilancio di 7-2 contro i magnifici tre negli ultimi dodici mesi. È lui l’unico in grado di offrire un’alternativa ai tre totem del tennis mondiale in questo momento. Lo dicono i numeri e anche i suoi successi recenti sul veloce: Indian Wells, Pechino, Vienna. Alexander Zverev è avvisato.