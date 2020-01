Nadal e Kyrgios in "C'eravamo tanto odiati (e lo facciamo ancora)". Che l'8° round abbia inizio

Nadal-Kyrgios, dove eravamo rimasti? Lunedì sera (ore 9 italiane) sulla Rod Laver Arena andrà in scena il terzo confronto Slam tra lo spagnolo e l'australiano. Un ottavo di finale cui vanno stretti i meri confini agonistici, che invade la sfera emotiva, psicologica, filosofica. Da una parte la liturgia del tennis, la fisicità coniugata all'ennesima potenza, lo sport che premia la fatica e il sacrificio. Dall'altra il genio e la sregolatezza che si fondono in un animo ribelle, il romanticismo di un antieroe che fa del “vorrei ma non posso” il suo manifesto in campo, il talento che troppo spesso si scontra con la follia. Rafa è la sicurezza, Nick è la debolezza. Rafa è l’irraggiungibile, Nick è tutti noi. Quando lo sport riesce a idealizzare i gesti in campo, risalendo all’etimologia greca del termine dramma c’è poco da fare: si è di fronte ad un’opera teatrale e sta agli interpreti decidere se recitare una tragedia o una commedia. Nel caso del maiorchino e dell’aussie la linea di demarcazione tra i due generi è invisibile, il che rende tutto dolcemente imprevedibile. Che lo spettacolo abbia inizio, dunque.

" Io non conosco il background di Nick, ma so di essere stato qualcuno che ci teneva molto più di quanto facesse vedere, perché era il mio meccanismo di difesa. Era il modo in cui mi nascondevo da me stesso. E lui è molto simile a me (Andrè Agassi) "

Partiamo da un dato di fatto: i due si odiano. Visceralmente. E non potrebbe essere altrimenti. Lo dimostra lo stile di vita che inevitabilmente si rispecchia in campo. Nadal si diverte solo se vince, Kyrgios si diverte anche se non vince. Sta tutta qui la differenza. Il nativo di Canberra provoca, il fenomeno di Manacor, permaloso di natura, incassa. Lo schema si ripete all'infinito. I ruoli si ribaltano: il campione diventa la vittima, lo sfidante il bullo. Tutte le conferenze stampa pre e post match seguono lo stesso leitmotiv. Poi ci sono i risultati e giunti alla battaglia n° 8 della guerra tra Spagna e Australia ha senso dare un’occhiata alle puntate precedenti.

Anno Torneo Turno Vincitore Risultato 2014 Wimbledon Ottavi Kyrgios 7-6(5) 5-7 7-6(5) 6-3 2016 Master 1000 Roma Ottavi Nadal 6-7(3) 6-2 6-4 2017 Master 1000 Madrid Ottavi Nadal 6-3 6-1 2017 Master 1000 Cincinnati Quarti Kyrgios 6-2 7-5 2017 ATP 500 Pechino Finale Nadal 6-2 6-1 2019 ATP 500 Acapulco Ottavi Kyrgios 3-6 7-6(2) 7-6(6) 2019 Wimbledon Secondo turno Nadal 6-3 3-6 7-6(5) 7-6(3)

Kyrgios è il cubo di Rubik di Nadal. Il bilancio per ora è 4-3 a favore di Rafa, con il 19 volte vincitore Slam che ha vinto l’unica finale giocata tra i due (Pechino), ma che è riuscito a fare un filotto di vittorie consecutive solo una volta (sulla terra rossa di Roma nel 2016 e a Madrid nel 2017). Nei Major il parziale è 1-1. Il palcoscenico? Il tempio del tennis, il Centrale di Wimbledon. Gli ottavi dei Championships del 2014 sono stati il trampolino di lancio del “bad boy” che a soli 19 anni (e da numero 144 del ranking Atp) regolò l’allora testa di serie numero 2 del tabellone in quattro set con un totale di 37 ace e 70 vincenti, uno dei quali realizzato con il tweener che negli anni è diventato il suo marchio di fabbrica. Kyrgios dominò togliendo al proprio avversario il tempo di girarsi sul dritto. Lo spagnolo prevalse in quasi tutti gli scambi più lunghi, ma col colpo bimane arrivarono solo 3 vincenti sui 43 totali (ace compresi). Il rovescio di Nadal (assieme alla tenuta fisica dell’australiano che ha giocato il match più lungo della sua carriera al terzo turno contro Khachanov) sarà la chiave del match a Melbourne Park, i tempi non sono cambiati…

Nick Kyrgios esulta dopo la vittoria con Nadal a Wimbledon 2014Getty Images

L’ultimo scherzetto di Nick risale ad un anno fa. Acapulco, l’emblema della rivalità tra i due. Kyrgios fa letteralmente impazzire Nadal tra medical timeout fake e servizi da sotto e fomentando i 6mila presenti tra gesti volgari e attese fuori dal protocollo. Fino ad arrivare all’epilogo: il tie-break del terzo set. Rafa si guadagna tre match point salendo 6-3. L’australiano annulla il primo con una palla corta con annessa finta in salto (“con annessa finta in salto”, vale la pena ripeterlo). Sul secondo fa piovere un ace all’incrocio delle righe che il giudice di sedia fa ripetere perché lo spagnolo non è ancora pronto a rispondere. Kyrgios, che sulle perdite di tempo di Nadal ci ha regalato pochi giorni fa un'esilarante imitazione, si dirige verso il centro del campo per protestare, si becca una bordata di fischi, torna in posizione e serve. La palla si ferma in rete. Cosa gli salta in testa? Decide di andare a cambiare la racchetta tra la prima e la seconda. Sacrilegio. Lo stadio si surriscalda ulteriormente, il gigante di Canberra si carica e annulla anche il secondo match point con una volée di rovescio che bacia il nastro e cade dall’altra parte. Il mancino ora ha il vantaggio del servizio, ma perde la sua ultima occasione mandando un passante di rovescio in corridoio. Sei pari. Gli dei del tennis si stanno prendendo gioco di lui: nel 15 successivo commette un doppio fallo, e infine un gratuito di rovescio regala i quarti a Nick che andrà poi a vincere il torneo in finale contro Zverev. E’ giusto lasciare alle parole dei protagonisti il racconto del capitolo numero 6 del duello.

" Io sono diverso, Rafa è diverso. Non conosce il mio percorso, quello che ho affrontato per arrivare fin qui, non sa niente di me. Io gioco così. Lui gioca a modo suo. Non prenderò in nessun modo in considerazione questa critica. (Nick Kyrgios in risposta a Nadal) "

Nadal saluta il Centrale di Wimbledon dopo la vittoria con Kyrgios nel 2019Getty Images

E poi? Beh poi c’è Wimbledon 2019. Secondo turno. Sul 4-4 al terzo set l’australiano cerca letteralmente di perforare lo spagnolo tirandogli addosso da fondo campo un violentissimo passante di diritto. Lo sguardo di Rafa è un misto di rabbia e delusione, quella di chi pensa che dall’altra parte della rete ci sia qualcuno che non ama il tennis, la sua ragione di vita. Per il Nadal-pensiero, un cortocircuito che non può avvenire sull'erba sacra del campo Centrale londinese. Rafa porta a casa la partita al tie-break del quarto set, ma lo show, al solito, continua in conferenza.

Video - Nadal: "Kyrgios? Se continuiamo a parlare di lui non smetterà mai di comportarsi così..." 02:36

Video - Kyrgios: "Scuse a Nadal? No, coi soldi che guadagna può prendere una palla sul petto..." 00:47

Ma se in fondo nell’odio tra i due si nascondesse stima reciproca? Se Nadal si rivedesse in Kyrgios? Non era forse lui quel ragazzino con capello lungo, fascia, canotta e pinocchietto che, tra urla e muscoli, quindici anni fa dichiarava guerra a Sua Maestà, Roger Federer? La vigilia della sfida della Rod Laver Arena è stata distensiva, in questo senso.

Video - Nadal: "Kyrgios ha qualità e sa giocare a un livello altissimo, io devo essere al mio meglio" 01:23

" Qualunque cosa accada tra di noi, Rafa è un giocatore fantastico, probabilmente il più grande tennista di tutti i tempi. (Nick Kyrgios alla fine del match con Khachanov) "

Tregua o ennesime provocazioni?