Nadal non ha pietà dei connazionali e "prenota" Kyrgios: ora tocca a Nick regalare 'il Blockbuster'

Il suo l’ha fatto, ora tocca a Nick Kyrgios. E’ il potenziale match fin qui più atteso di questo Australian Open e Rafael Nadal, naturalmente, non poteva deludere le attese del pubblico. Il maiorchino, del resto, giocava anche col favore della storia. Opposto a Pablo Carreno Busta, Nadal ha fatto valere infatti la solita regola di sempre: contro i connazionali è sempre lui ad avere la meglio.

Succedeva così da 17 partite consecutive, quando proprio qui – di fronte a un Nadal tutto fuorché in condizione – Fernando Verdasco riuscì a prendersi una specie di rivincita sull’assai più dolorosa semifinale del 2009: era il 2016, era il primo turno, e Verdasco fu l’ultimo spagnolo a sconfiggere Nadal.

Rafael NadalGetty Images

Una legge non scritta su cui Pablo Carreno Busta oggi non ha avuto oggi il benché minimo diritto di appellasi. La sentenza era già infatti emessa prima di scendere in campo. Già, perché lì dentro la musica è stata la stessa di sempre: Rafa a comandare, gli altri a prendersi le briciole.

Briciole tennistiche infatti è tutto ciò che Carreno Busta è riuscito a portar via dal primo vero caldo pomeriggio australiano: una miseria di 7 game complessivi e la netta sensazione di non essere stato mai stato realmente in partita.

Nadal si è avvicinato così all’ottavo di finale, lanciando un segnale a distanza a colui che pare essere l’unico vero rivale in quest’epoca di fenomeni dove tutti, almeno di facciata, continuano a volersi un bene dell’anima. Lui no: Nick Kyrgios, già affrontato a Wimbledon dopo le precedenti scaramucce di Acapulco – dove a vincere fu l’australiano – è ora atteso al varco. Se Kyrgios riuscirà ad avere la meglio con Khachanov, sarà di nuovo rematch, per la gioia dei giornali locali e non solo, pronti a ricamare sopra sull’unica vera rivalità che pare essersi costruita in questi anni di ‘chierichetti’ della racchetta.

La pallina passa al buon Nick, insomma. Il resto potrebbe farlo un avvicinamento che è già iniziato, con Kyrgios che l’altro giorno non ha perso l’occasione per lanciare una specie di frecciatina a distanza (un’imitazione di Nadal al giudice di sedia che lo condannava per un warning per aver perso troppo tempo); e con Nadal che informato della cosa in conferenza stampa si lasciava andare al più lapidario dei "non mi interessa, sono qui per giocare a tennis". Coraggio, Nick: regalaci questo match. E’ l’annoiato pubblico delle religiose funzioni dell’ATP che te lo chiede implorando.