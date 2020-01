Order of play e programmazione tv del Day 1 degli Australian Open 2020

Il match del giorno

S. Tsitsipas (6) vs S. Caruso

Salvatore Caruso apre il programma serale della prima giornata sulla Margaret Court Arena. Un palcoscenico da brividi contro un avversario davvero molto atteso in Australia. Stefanos Tsitsipas difende le semifinali della passata edizione e ha trionfato alle ATP Finals di Londra. Servirà una vera impresa al tennista di Avola, numero 94 del mondo, che a Melbourne non ha mai superato il primo turno (il suo miglior risultato nei major è il terzo turno al Roland Garros del 2019).

Gli italiani in campo

M. Berrettini (8) vs A. Harris (WC) - primo match Melbourne Arena

M. Trevisan (Q) vs S. Kenin (14) - primo match Court 3

J. Sinner vs M. Purcell (Q) - secondo match Court 7

R. Opelka vs F. Fognini (12) - secondo match 1573 Arena

C. Garin vs S. Travaglia - secondo match Court 11

S. Tsitsipas (6) vs S. Caruso - quarto match Margaret Court Arena

Video - Australian Open: Martina Trevisan-Eugenie Bouchard 6-4 6-3, gli highlights 03:09

Order of play Day 1: lunedì 20 gennaio 2020

Rod Laver Arena (ore 1:00)

N. Osaka (3) vs M. Bouzkova

A. Potapova vs S. Williams (8)

S. Johnson vs R. Federer (3)

Ore 9:00

A. Barty (1) vs L. Tsurenko

J. Struff vs N. Djokovic (2)

Margaret Court Arena (ore 1:00)

D. Shapovalov (13) vs M. Fucsovics

K. Siniakova vs P. Kvitova (7)

V. Williams vs C. Gauff

Ore 9:00

S. Tsitsipas (6) vs S. Caruso

S. Stephens (24) vs S. Zhang

Melbourne Arena (ore 1:00)

M. Berrettini (8) vs A. Harris (WC)

K. Ahn vs C. Wozniacki

J. Londero vs G. Dimitrov (18)

S. Stosur vs C. McNally (Q)

Video - Berrettini in campo con le voci di Eurosport: "Vi mostro come ho migliorato il mio tennis" 02:53

1573 Arena (ore 1:00)

S. Querrey vs B. Coric (25)

R. Opelka vs F. Fognini (12)

M. Keys (10) vs D. Kasatkina

J. Konta (12) vs O. Jabeur

Court 3 (ore 1:00)

M. Trevisan (Q) vs S. Kenin (14)

A. Li (Q) vs L. Cabrera (WC)

J. Thompson vs A. Bublik

Non prima delle 6:00

J. Millman vs U. Humbert

Court 5 (ore 1:00)

J. Goerges vs V. Kuzmova

K. Kanepi vs B. Krejcikova (Q)

M. Cilic vs C. Moutet

P. Kohlschreiber vs M. Giron

Court 7 (ore 1:00)

C. McHale vs P. Martic (13)

J. Sinner vs M. Purcell (Q)

M. Gasparyan vs M. Sakkari (22)

Non prima delle 6:00

D. Schwartzman (14) vs L. Harris

Court 8 (ore 1:00)

G. Pella (22) vs J. Smith (WC)

A. Riske (18) vs Y. Wang

M. Polmans (WC) vs M. Kukushkin

Non prima delle 6:00

K. Juvan (Q) vs D. Yastremska (23)

Court 10 (ore 1:00)

M. Safwat (Q) vs G. Barrere

M. Linette vs A. Rus

A. Davidovich Fokina vs N. Gombos (Q)

Court 11 (ore 1:00)

S. Zheng vs A. Kalinskaya (Q)

Non prima delle 3:00

C. Garin vs S. Travaglia

L. Mayer vs T. Paul

Court 12 (ore 1:00)

R. Carballes Baena vs R. Berankis

T. Zidansek vs N. Han (WC)

M. Brengle vs C. Garcia

T. Ito (WC) vs P. Gunneswaran (LL)

Court 13 (ore 1:00)

V. Golubic vs L. Zhu

F. Lopez vs R. Bautista Agut (9)

P. Andujar vs M. Mmoh (WC)

Non prima delle 6:00

B. Pera vs E. Rybakina (29)

Court 14 (ore 1:00)

D. Evans (30) vs M. McDonald

T. Sandgren vs M. Trungelliti (Q)

F. Ferro vs A. Van Uytvanck

A. Sasnovich vs G. Minnen (Q)

Court 15 (ore 1:00)

Y. Nishioka vs L. Djere

K. Edmund vs D. Lajovic (24)

Q. Wang (27) vs P. Parmentier (WC)

Non prima delle 6:00

N. Hibino (Q) vs S. Peng

Court 19 (ore 1:00)

E. Alexandrova (25) vs J. Teichmann

R. Albot vs M. Raonic (32)

H. Hurkacz (31) vs D. Novak (Q)

P. Hercog vs R. Peterson

Court 22 (ore 1:00)

P. Badosa vs J. Larsson (Q)

S. Cirstea vs B. Strycova (32)

Q. Halys (Q) vs F. Krajinovic

Non prima delle 6:00

B. Paire (21) vs C. Stebe

Come posso guardare gli Australian Open su Eurosport?

Su Eurosport 1 ed Eurosport 2 potrete gustarvi i match più importanti del giorno, mentre attraverso il servizio di Live-Streaming di "Eurosport Player" - accessibile da PC, dispositivi mobile iOS e Android, connected TV - avrete accesso a tutti i campi australiani in qualsiasi momento: sarà sufficiente accedere a Eurosport Player per seguire da vicino i protagonisti impegnati agli Australian Open! Anche il sito e l’app di Eurosport dedicheranno ampio spazio al primo Slam dell'anno con dirette scritte, punteggi aggiornati in tempo reale, video-highlights, interviste e report di tutte le principali partite.

