Order of play e programmazione tv del Day 10 degli Australian Open 2020

Il match del giorno

R. Nadal (1) vs D. Thiem (5)

Nadal conduce 9-4 nei precedenti con Thiem, ma questa sfida che negli ultimi anni è diventata una costante sulla terra battuta (ben 12 gli incontri), ha vissuto una sola pagina sul cemento: ai quarti di finale degli US Open 2018 il mancino di Manacor la spuntò per 7-6 al quinto set al termine di una battaglia senza esclusione di colpi. Ecco perché l'austriaco non parte battuto.

Order of play Day 10: mercoledì 29 gennaio 2020

Rod Laver Arena (ore 1:00)

A. Kontaveit (28) vs S. Halep (4)

Non prima delle 2:30

G. Muguruza vs A. Pavlyuchenkova (30)

Non prima delle 4:30

S. Wawrinka (15) vs A. Zverev (7)

Ore 9:30

R. Nadal (1) vs D. Thiem (5)