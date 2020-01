Order of play e programmazione tv del Day 11 degli Australian Open 2020

Il match del giorno

R. Federer (3) vs N. Djokovic (2)

Capitolo 50 dell'eterna sfida tra Roger e Nole: il bilancio è 26-23 a favore del serbo. L'ultimo incrocio? Alle Finals londinesi dove il fenomeno di Basilea si è imposto due set a zero in poco più di un'ora. Sui cinque set, dal 2012 in poi, l’ha spuntata Djokovic che ha sempre vinto a Melbourne quando ha raggiunto la semifinale. Sua Maestà ha la possibilità di vendicare la finale di Wimbledon a distanza di sei mesi, ce la farà?

Order of play Day 11: giovedì 30 gennaio 2020

Rod Laver Arena

Non prima delle 4:00

A. Barty (1) vs S. Kenin (14)

Non prima delle 5:30

S. Halep (4) vs G. Muguruza

Non prima delle 9:30

