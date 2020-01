Order of play e programmazione tv del Day 12 degli Australian Open 2020

Il match del giorno

D. Thiem (5) vs A. Zverev (7)

Per entrambi è la prima semifinale a Melbourne e l’occasione dunque è d’oro. I precedenti dicono 6-2 Thiem e 2-1 sempre per l’austriaco nei confronti sul cemento. Thiem conduce 2-0 negli Slam (Roland Garros 2016 e 2018) e ha vinto anche l’ultima sfida alle ATP Finals di Londra in semifinale. Zverev, però, è un uomo in missione per sé e per l’Australia. Mettetevi comodi.

Order of play Day 12: venerdì 31 gennaio 2020

Rod Laver Arena

Non prima delle 6:00

S. Hsieh (1)/B. Strycova (1) vs T. Babos (2)/K. Mladenovic (2) - Finale doppio femminile

Non prima delle 9:30

