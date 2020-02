Order of play e programmazione tv del Day 14 degli Australian Open 2020

Il match del giorno

D. Thiem (5) vs N. Djokovic (2)

A Melbourne è il grande giorno della finale maschile. Dominic Thiem, il primo austriaco tra maschile e femminile a raggiungere la finale a Melbourne nella storia, è reduce da quattro successi negli ultimi cinque confronti con il Djoker tra cui la semifinale dell'ultimo Roland Garros, ma solo uno di questi non si è consumato sulla terra battuta. Alle ATP Finals 2019 l'attuale numero 5 del mondo la spuntò per 7-6 al tie-break nel round robin, ma sul cemento è sotto 3-1 e in assoluto Novak Djokovic conduce 6-4. Il serbo è già il recordman di successi (sette) in Australia e va a caccia dell'ottavo, ma soprattutto del 17esimo Slam mentre Thiem, dopo le due finali perse a Parigi, sogna il primo major.

Order of play Day 14: domenica 2 febbraio 2020

Rod Laver Arena

Dalle 5:00

R. Ram (11)/J. Salisbury (11) vs M. Purcell (WC)/L. Saville (WC) - Finale doppio maschile

Non prima delle 9:30

D. Thiem (5) vs N. Djokovic (2)