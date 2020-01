Order of play e programmazione tv del Day 4 degli Australian Open 2020

Il match del giorno

Andreas Seppi vs Stan Wawrinka

Nella "sua" Melbourne - quella dei 4 ottavi di finale, delle 2 maratone vinte contro Istomin, ma specialmente del match della vita contro Federer e di uno dei passanti più belli, in corsa sul match-point, nella storia del tennis - Andreas Seppi affronta Stan Wawrinka in un match di assoluto spessore. Partita un po' vintage con 12 precedenti (9/3 Wawrinka) e ultimo confronto proprio qui a Melbourne tre anni fa, quando Stan vinse 3 tie-break. Wawrinka ha vinto l'Australian Open nel 2014.

Gli italiani in campo

A. Seppi vs S. Wawrinka (15): h 9:00 Margaret Court Arena

S. Kuznetsova vs C. Giorgi: 3° match Court 19

Order of play Day 4: giovedì 23 gennaio 2020

Rod Laver Arena (ore 1:00)

G. Muguruza vs A. Tomljanovic

L. Siegemund vs K. Pliskova (2)

E. Gerasimov vs A. Zverev (7)

Ore 9:00

H. Dart (Q) vs S. Halep (4)

R. Nadal (1) vs F. Delbonis

Margaret Court Arena (ore 1:00)

B. Bencic (6) vs J. Ostapenko

D. Medvedev (4) vs P. Martinez (Q)

P. Hon (WC) vs A. Kerber (17)

Ore 9:00

A. Seppi vs S. Wawrinka (15)

E. Svitolina (5) vs L. Davis

Melbourne Arena (ore 1:00)

D. Vekic (19) vs A. Cornet

Doppio

A. Bolt (WC) vs D. Thiem (5)

N. Kyrgios (23) vs G. Simon

1573 Arena (ore 1:00)

C. Bellis vs K. Muchova (20)

G. Monfils (10) vs I. Karlovic

T. Fritz (29) vs K. Anderson

Doppio

Court 3 (ore 1:00)

Z. Diyas vs A. Blinkova

Doppio

J. Munar vs A. Popyrin

M. Ymer vs K. Khachanov (16)

Court 7 (ore 1:00)

Doppio

S. Sorribes Tormo vs A. Kontaveit (28)

Doppio

P. Gojowczyk (Q) vs P. Carreno Busta (27)

Court 8 (ore 1:00)

Doppio

A. Rodionova (WC) vs K. Bertens (9)

D. Goffin (11) vs P. Herbert

Doppio

Court 12 (ore 1:00)

Doppio

A. Pavlyuchenkova (30) vs T. Townsend

Court 13 (ore 1:00)

Doppio

N. Basilashvili (26) vs F. Verdasco

Court 14 (ore 1:00)

Doppio

I. Swiatek vs C. Suárez Navarro

Court 15 (ore 1:00)

Doppio

Doppio

Doppio

D. Collins (26) vs Y. Putintseva

Court 19 (ore 1:00)

A. Bedene vs E. Gulbis (Q)

Y. Sugita vs A. Rublev (17)

S. Kuznetsova vs C. Giorgi

Court 22 (ore 1:00)

Doppio

E. Mertens (16) vs H. Watson

Doppio

J. Isner (19) vs A. Tabilo (Q)

Come posso guardare gli Australian Open su Eurosport?

Su Eurosport 1 ed Eurosport 2 potrete gustarvi i match più importanti del giorno, mentre attraverso il servizio di Live-Streaming di "Eurosport Player" - accessibile da PC, dispositivi mobile iOS e Android, connected TV - avrete accesso a tutti i campi australiani in qualsiasi momento: sarà sufficiente accedere a Eurosport Player per seguire da vicino i protagonisti impegnati agli Australian Open! Anche il sito e l’app di Eurosport dedicheranno ampio spazio al primo Slam dell'anno con dirette scritte, punteggi aggiornati in tempo reale, video-highlights, interviste e report di tutte le principali partite.

